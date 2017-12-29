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羊皮筏子 模擬「暢遊」黃河

2017-12-29 00:55聯合報 中新社

集科普教育、科技交流、休閒旅遊為一體的現代化多功能場館甘肅科技館開館試運行，圖為「羊皮筏子」模擬體驗器讓參與者「暢遊」黃河。

中新社
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