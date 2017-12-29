陸鐵路加速升級 復興號福建首秀

2017-12-29 00:55 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



中國鐵路昨起實施新時刻表，今年6月被命名為「復興號」的中國標準動車組進一步擴大營運範圍，「復興號」動車組列車首次在福建亮相。

中新社報導，南昌鐵路局通報，福建運行「復興號」動車組列車有一對，為上海虹橋-廈門北G1655/1658。

三天前舉行的福建省委十屆五次全體會議上，福建省委書記于偉國透露，福建鐵路網線密度是大陸全國平均水平的兩倍。

近年來，福建鐵路不斷加速升級。由於「八山一水一分田」，福建長期位於中國鐵路的末梢，只有一條鐵路出省通道對外往來。而今，這種落後的鐵路瓶頸正被加速形成的海峽西岸快速鐵路網取代。

2009年以來，福建省鐵路建設年均投資200億元（人民幣，下同）以上。短短幾年間，溫福、福廈、龍廈、向莆、廈深、合福、贛龍等七條高速鐵路相繼完工通車，福建沿海鐵路客運樞紐正加速形成。

目前沿多條鐵路動脈延伸開去中轉，南昌、武漢、合肥、溫州、杭州、上海、南京、廈門、深圳、長沙等城市均已進入福建五小時交通圈，北京、濟南、鄭州、西安、貴陽等城市均進入福建10小時交通圈。

海西快速鐵路網活化了沿線地區的人流、物流、信息流、資金流，為福建轉型升級提供新動力。福州港務集團披露，由於鐵路網線通達，福州港江陰港區輻射腹地進一步擴大，海鐵聯運貨櫃到發量今年首度突破兩萬個TEU（20呎標準櫃），達2萬133個TEU，較去年同期增長646%。

從官方最新同意的《福建省中長期鐵路網規劃》可見，福建將圍繞現代綜合交通運輸體系，強化福建省鐵路網與國家鐵路大通道的銜接，完善港口集疏運體系和加強區域鐵路網絡建設，加強站房和交通樞紐建設，加快形成「三縱六橫一環」鐵路網。

目前備受關注的福（州）廈（門）高鐵已全面動工、加快建設。該項目總投資499億元，是一條設計時速350公里的雙線鐵路，全線共設車站七座。福廈高鐵開通後，作為福建省兩個最重要的城市，福州與廈門間行程可望一小時到。