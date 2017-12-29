粵老人月收入 逾半用於消費支出

2017-12-29 00:55 聯合報 記者 聯合報 記者 賴錦宏 ／綜合報導



年輕人消費能力強，隨大陸人口老年化程度加深，廣東「銀髮族」消費潛力也不容小覷。廣東省消費者委員會昨發布廣東省老年人消費現狀調查報告。數據顯示，廣東老人每月平均收入為3824元（人民幣，下同），平均每月超過五成收入用於消費支出，說明廣東老年消費市場「老當益壯」，尚有巨大發展空間。

香港文匯網報導，報告抽樣調查廣東超過3100名60周歲以上常住老人。在老年人對健康和生活質量要求提高後，「買健康」、「買舒適」、「買享受」成為主要消費動機。

與年輕人多以工作收入為主不同，廣東老年人的主要經濟來源是退休金或養老金。76%的老年人每月經濟收入來自於退休金或養老金，其他經濟來源還有子女供養和積蓄，分別占49%和48%。在收入水平上，廣東逾七成老年人的月收入在1500元到6000元間，平均月收入為3824元。

在老年人消費行為及習慣方面，調查發現，老年人在滿足基本生活所需外，保持健康的身體狀況和提高生活質量成為老年人消費的主要因素，分別占72%和50%。此外，食品、醫療保健和生活用品是廣東老年人三大主要消費支出。

此外，大陸網購發展火熱，不少廣東老人也趕上潮流開始接觸網購。調查顯示，廣東約三成老年人會通過微信和互聯網了解消費信息，約兩成的老年人已經開始嘗試網路購物。在傳統實體店消費的老年人依然有逾八成是主流，也有約兩成的老年人開始接觸網路購物。養生講座已成廣東老年人的主要消費通路之一，兩成的老年消費者會聽講座進而消費。