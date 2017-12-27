為什麼上海要祭出2,500萬人的人口上限？

2017-12-27 22:47 經濟日報 記者 經濟日報 記者 謝汶均 ╱即時報導



中國國務院近日在官網指出，為防止「大城市病」出現，將對上海祭出人口上限，在2035年前，該金融中心的人口不可超過2,500萬人。

國務院寫道：「在2035年前，上海市人口將被控制在約2,500萬人，而可以用於建造的土地總面積也不會超過3,200平方公里。」

中國官方媒體表示，巨型城市常會出現環境汙染、交通擁塞和教育及醫療照護等公共服務短缺的「大城市病」。

許多中國大城市也會面臨房價高漲問題，導致市場擔心房市泡沫化。

新華社去年指出，截至2015年底，上海的常住人口已達2,415萬人