陸2018新規 外賣應有實體店、導遊不得強迫購物

2017-12-27 11:45 聯合報 記者 聯合報 記者 許依晨 ╱即時報導



2018年1月1日起，中國大陸一批新規上路，包括外賣商戶應有實體店等，將影響民眾生活。圖為大陸江西南昌，在高溫酷暑下送外賣的送餐員。 中新社資料照片 分享 facebook 2018年1月1日起，中國大陸一批新規將施行，影響民眾生活。包括公共圖書館四類服務全免費；導遊不得擅自變更行程、強迫遊客購物；外賣商戶應有實體店；央行調整車貸政策等。

人民網報導，此次《公共圖書館法》對公共圖書館的建設、運行、服務、管理和保障等作出了具體規定，這次規定有四項服務免費，分別是文獻信息查詢、借閱；閱覽室、自習室等公共空間設施場地開放；公益性講座、閱讀推廣、培訓、展覽；國家規定的其他免費服務項目。

11月1日，大陸國家旅遊局發布《導遊管理辦法》(以下簡稱《辦法》)，《辦法》對導遊執業的許可、管理、保障與激勵、罰則等作了明確規定，《辦法》自2018年1月1日起施行。《辦法》規定，導遊應當攜帶電子導遊證、佩戴導遊身份標識，並開啟導遊執業相關應用軟件。旅遊者有權要求導遊展示電子導遊證和導遊身份標識。《辦法》明定，導遊執業過程中不得出現擅自變更行程、誘騙或強迫消費、向遊客索取小費等十一項違法違規行為，並在《辦法》罰則部分對違反導遊執業管理規定的行為，明確了相應的法律責任。

此外，導遊在執業過程中，其人格尊嚴受到尊重，人身安全不受侵犯，合法權益受到保障。《辦法》規定，對於旅行社和旅行者提出侮辱人格、違反其職業道德、不符合民族風俗習慣等要求，導遊有權拒絕；旅行社要求導遊接待以不合理低價組織的旅遊團隊或者承擔接待旅遊團隊的相關費用的，導遊有權向旅遊主管部門投訴舉報。

另一方面，大陸網路餐飲行業興盛，2018年起，網絡餐飲也有新規定，外賣商戶應有實體店。

大陸國家食品藥品監督管理總局日前發布《網絡餐飲服務食品安全監督管理辦法》，規定入網餐飲服務提供者應當具有實體經營門店並依法取得食品經營許可證，不得超範圍經營。

辦法規定，網絡餐飲服務第三方平台提供者需要履行建立食品安全相關制度、設置專門的食品安全管理機構、配備專職食品安全管理人員、審查登記並公示入網餐飲服務提供者的許可信息、如實記錄網絡訂餐的訂單信息、對入網餐飲服務提供者的經營行為進行抽查和監測等義務。

辦法還對送餐人員和送餐過程提出要求，送餐人員應當保持個人衛生，使用安全、無害的配送容器，保證配送過程食品不受污染。送餐單位要加強對送餐人員的培訓和管理。