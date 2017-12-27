親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

辜嚴倬雲：不能接受撤免 謝謝雷倩挺身承擔

感恩 讚嘆Seafood ！2017年你不可不知的流行語

陸2018新規 外賣應有實體店、導遊不得強迫購物

2017-12-27 11:45聯合報 記者許依晨╱即時報導

2018年1月1日起，中國大陸一批新規上路，包括外賣商戶應有實體店等，將影響民眾...
2018年1月1日起，中國大陸一批新規上路，包括外賣商戶應有實體店等，將影響民眾生活。圖為大陸江西南昌，在高溫酷暑下送外賣的送餐員。 中新社資料照片
分享
2018年1月1日起，中國大陸一批新規將施行，影響民眾生活。包括公共圖書館四類服務全免費；導遊不得擅自變更行程、強迫遊客購物；外賣商戶應有實體店；央行調整車貸政策等。

人民網報導，此次《公共圖書館法》對公共圖書館的建設、運行、服務、管理和保障等作出了具體規定，這次規定有四項服務免費，分別是文獻信息查詢、借閱；閱覽室、自習室等公共空間設施場地開放；公益性講座、閱讀推廣、培訓、展覽；國家規定的其他免費服務項目。

11月1日，大陸國家旅遊局發布《導遊管理辦法》(以下簡稱《辦法》)，《辦法》對導遊執業的許可、管理、保障與激勵、罰則等作了明確規定，《辦法》自2018年1月1日起施行。《辦法》規定，導遊應當攜帶電子導遊證、佩戴導遊身份標識，並開啟導遊執業相關應用軟件。旅遊者有權要求導遊展示電子導遊證和導遊身份標識。《辦法》明定，導遊執業過程中不得出現擅自變更行程、誘騙或強迫消費、向遊客索取小費等十一項違法違規行為，並在《辦法》罰則部分對違反導遊執業管理規定的行為，明確了相應的法律責任。

此外，導遊在執業過程中，其人格尊嚴受到尊重，人身安全不受侵犯，合法權益受到保障。《辦法》規定，對於旅行社和旅行者提出侮辱人格、違反其職業道德、不符合民族風俗習慣等要求，導遊有權拒絕；旅行社要求導遊接待以不合理低價組織的旅遊團隊或者承擔接待旅遊團隊的相關費用的，導遊有權向旅遊主管部門投訴舉報。

另一方面，大陸網路餐飲行業興盛，2018年起，網絡餐飲也有新規定，外賣商戶應有實體店。

大陸國家食品藥品監督管理總局日前發布《網絡餐飲服務食品安全監督管理辦法》，規定入網餐飲服務提供者應當具有實體經營門店並依法取得食品經營許可證，不得超範圍經營。

辦法規定，網絡餐飲服務第三方平台提供者需要履行建立食品安全相關制度、設置專門的食品安全管理機構、配備專職食品安全管理人員、審查登記並公示入網餐飲服務提供者的許可信息、如實記錄網絡訂餐的訂單信息、對入網餐飲服務提供者的經營行為進行抽查和監測等義務。

辦法還對送餐人員和送餐過程提出要求，送餐人員應當保持個人衛生，使用安全、無害的配送容器，保證配送過程食品不受污染。送餐單位要加強對送餐人員的培訓和管理。

導遊食品安全圖書館
禮物不需別人幫 巴黎雙人來回機票免費送

相關新聞

毛澤東誕辰日 陸記者批毛「獨裁」遭停職

2017-12-27 10:05

昆山停產事件 中國國台辦：盼支持治汙

2017-12-27 13:24

城市趕人 回顧半世紀前中國人口大移動

2017-12-27 12:14

白雲機場旅客 今年突破6500萬

2017-12-27 02:09

單日入出境96.8萬人 深圳創新高

2017-12-27 02:09

福建手工藝賽 現場創作

2017-12-27 02:09

武漢3條地鐵同日開通試運營

2017-12-27 02:09

全國啦啦操賽 300隊競逐

2017-12-27 02:09

長株潭鐵路全線開通 3城「同城」

2017-12-27 02:09

舟山本島至魚山島 首根海纜登陸

2017-12-27 02:09

一地兩檢周三表決 李飛將「釋疑」

2017-12-26 18:32

「709大抓捕」案 維權人士吳淦被判8年

2017-12-26 18:15

《北京觀察》中國股市 是精神病患生產商之一

2017-12-26 17:19

招股書揭祕 中國精神病患越來越多

2017-12-26 16:53

消防父子兵 香港傳「一門雙傑」佳話

2017-12-26 16:50

香港硬頸女鬥士 癌魔2次擊不倒

2017-12-26 16:48

寵物經濟當道 中國「養」出千億市場

2017-12-26 15:23

鳥擊班機延誤 女乘客揚言要炸天津航空遭拘五日

2017-12-26 15:12

廣州動物園玩VR 讓亞洲象翻筋斗

2017-12-26 15:10

中國「原創」日多 正甩「山寨」惡名

2017-12-26 15:07

「六個核桃」無助補腦？ 陳魯豫捲代言風暴

2017-12-26 15:04

句踐劍、三星堆青銅、清明上河圖… 國寶「說話了」

2017-12-26 15:01

手機刷臉識別！ 微信身分證廣州上路

2017-12-26 14:58

不必「跑」法院！ 海淀法院立案 刷臉驗身分

2017-12-26 14:57

中國首公布綠色發展指數 北京居首

2017-12-26 14:41

前年被捕陸維權人士 吳淦判8年稱感謝黨給榮譽

2017-12-26 13:51

中國709大抓捕 維權律師謝陽免刑罰

2017-12-26 13:25

陸領隊在泰國遭大象踩死 非日前傳陸客摸象尾所致

2017-12-26 12:02

一部錄音機 2周竟非法獵5000野鳥　

2017-12-26 11:40

毛澤東誕辰124周年 數萬人湧韶山拜祭

2017-12-26 11:04

劉霞需服大量抗憂鬱藥 平安夜外出看燈飾

2017-12-26 10:58

滬2035年規畫 人口2500萬就好

2017-12-26 02:09

大陸護長江 力推綠色航運

2017-12-26 02:09

昆明-印度班加羅爾 貨機航線直飛

2017-12-26 02:09

論壇串連 深圳打造繪本城

2017-12-26 02:09

福建平潭-台北港 台北快輪6小時

2017-12-26 02:09

貴州苗族侗族 農閒來賺錢

2017-12-26 02:09

禁過西洋節！大陸今年耶誕氣氛冷颼颼

2017-12-25 23:59

大陸交通部：2018年將新增高速公路5000公里

2017-12-25 22:33
看更多

熱門文章

比制裁更嚴 中國完全切斷北韓油品供應

2017-12-26 22:38

暗諷毛澤東罵共產黨 河南文明辦遭人民日報痛批

2017-12-26 16:25

16年前元旦 習近平曾在台媒登廣告祝民眾新年快樂

2017-12-27 10:36

天安門鎮壓死亡人數 中國外交部避答

2017-12-26 18:37

避走美國…樂視創辦人賈躍亭 遭勒令回陸

2017-12-26 23:47

傳陸殲-10戰機測試使用矢量引擎

2017-12-26 13:44

昆山正式發布 限汙令「未實施」 停產虛驚一場

2017-12-26 18:56

國防報告書提「灘岸殲敵」 港媒諷：官員電影看太多了

2017-12-27 10:06

昆山停產令震撼 台商：思考調整產能

2017-12-26 22:34

人工智慧幫助陸生考大學 將來要進軍台灣

2017-12-26 22:19

首張「微信身份證」廣州上路 全中國未來也將實施

2017-12-26 17:28

國台辦：大陸已核發269萬本卡式台胞證

2017-12-27 12:33

日擬改出雲號為航艦 北京籲慎重行事

2017-12-26 19:14

前年被捕陸維權人士 吳淦判8年稱感謝黨給榮譽

2017-12-26 13:51

北京：中巴經濟走廊 擬延伸阿富汗

2017-12-26 22:52

孫中山母親在港墓地碑文被人塗汙

2017-12-26 20:53

毛澤東誕辰日 陸記者批毛「獨裁」遭停職

2017-12-27 10:05

日媒：川習北京會 習近平允不承認北韓擁核

2017-12-26 18:35

毛澤東冥誕支持者朝拜 官媒發文相挺

2017-12-26 19:59

孫政才擁有四名情婦 最愛妙齡女大生

2017-12-27 11:36

唐鳳視訊參會 國台辦：自娛自嗨如蚍蜉撼樹

2017-12-27 12:15

習近平要求政治局成員：對黨忠誠 管好家人

2017-12-26 23:55

陸維權人士吳淦拒認罪 重判8年

2017-12-26 23:45

內蒙大興安嶺 發現瀕危紫貂

2017-12-26 15:21

白雲機場旅客 今年突破6500萬

2017-12-27 02:09

國台辦：希望台企理解支持昆山限排令

2017-12-27 11:06

武漢3條地鐵同日開通試運營

2017-12-27 02:09

陸連續發射偵察衛星 傳與北韓有關

2017-12-27 12:21

陸媒：賈躍亭欠債案可成經典案例

2017-12-27 12:17

單日入出境96.8萬人 深圳創新高

2017-12-27 02:09

詐騙猖獗 國台辦：台灣輕縱 得不到應有的懲罰

2017-12-27 13:11

天安門「國旗護衛隊」 改隸解放軍

2017-12-26 14:54

中緬邊交會 300客商雲集

2017-12-27 02:09

鳥擊班機延誤 女乘客揚言要炸天津航空遭拘五日

2017-12-26 15:12

山西第一高樓 淘寶25億起拍

2017-12-27 00:21

錢袋鼓生態毀 海南島降低對房地產依賴

2017-12-26 13:41

陸2018新規將上路 全國開徵環境保護稅

2017-12-27 11:06

昆山停產事件 凸顯陸中央地方政策落差

2017-12-26 22:54

人民幣官價飆升

2017-12-27 00:13

大陸嚴打空汙、江西銅業勒令停產至少一周 銅價續揚

2017-12-26 21:22
看更多

商品推薦

贊助廣告

留言

Top