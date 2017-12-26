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毛澤東誕辰124周年 數萬人湧韶山拜祭

2017-12-26 11:04聯合報 記者賴錦宏╱即時報導

今日（26日）是中共已故領袖毛澤東誕辰124周年。從昨晚開始，大批民眾湧入其家鄉湖南韶山拜祭紀念，有人大唱紅歌，有人揮舞紅旗，場面盛大。

據香港01報導，毛澤東於1923年12月26日出生於湖南韶山。韶山現設有「毛澤東紀念園」，每年「毛誕」均有大批民眾前往當地拜祭紀念。今年也不例外，來自各地的眾多民眾湧到韶山紀念「毛誕」124周年，人數估計達數萬。

從新浪微博的現場圖片和片段可見，韶山核心景區到處紅旗招展，電子顯示屏播放「紀念毛主席誕辰124週年」的字幕。由昨晚開始，大批民眾在韶山毛澤東廣場前聚集，人潮一望無際。不少人揮舞紅旗、捧著鮮花，多人在廣場上合唱「東方紅」等紅歌，更有人「舞金龍」，氛圍非常熱烈。湖南當局出動大批武警、特警在現場戒備，拉出封鎖線分隔人群。民眾獲分批放行，走到毛澤東銅像前虔誠跪拜、叩頭，有人還痛哭流淚。

據了解，韶山官方亦早已安排一系列活動緬懷毛澤東，包括「跑進新時代」紀念毛澤東誕辰健身長跑賽、「萬人同吃」福壽麵、「向毛澤東同志銅像敬獻花籃萬人同唱東方紅」等。當地警方則在21日發出公告稱，為確保紀念毛澤東誕辰活動安全有序開展，會在韶山城區、旅遊區實行交通管制。當地政府還在入口設檢查站，嚴禁攜帶煙花爆竹、冥紙香燭進入，並稱會對違規燃放煙花爆竹者依法嚴肅查處。

26日是中共已故領袖毛澤東誕辰124周年。從昨晚開始，大批民眾湧入其家鄉湖南韶山...
26日是中共已故領袖毛澤東誕辰124周年。從昨晚開始，大批民眾湧入其家鄉湖南韶山拜祭紀念，有人大唱紅歌，有人揮舞紅旗，場面盛大。圖擷自新浪微博
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