劉霞需服大量抗憂鬱藥 平安夜外出看燈飾

2017-12-26 10:58 聯合報 記者 聯合報 記者 賴錦宏 ╱即時報導



昨日是聖誕節，也是已故諾貝爾和平獎得主劉曉波被囚禁8周年的日子。劉曉波今年7月病逝後，遺孀劉霞一直被監控居住。

據香港01報導，劉霞的朋友野渡和劉霞通電話，他稱劉霞9月做過子宮肌瘤手術後身體正在恢復，但精神狀況令人擔憂，每日要服用大劑量抗憂鬱藥。

而中國人權民運信息中心亦昨日成功與劉霞通電話，劉霞稱在平安夜，與弟弟劉暉一同出外觀賞北京的聖誕燈飾。她向關心她的香港人說聲「聖誕快樂」。

劉曉波的好友野渡，昨日曾成功與劉霞通電話，持續約10分鐘。野渡接受《香港01》採訪時指，劉霞目前的精神狀況令人擔憂，「9月底她因子宮肌瘤做了手術，恢復還可以，主要是精神狀態方面的問題。」

野渡稱，劉霞每日需要服用大劑量的抗憂鬱藥，可以看一個直接負責她精神治療的醫生朋友。野渡指，據他了解，劉霞可見一些不敏感的朋友，但由於擔心電話被監控，因此並未談及目前被軟禁的狀況。他指之前曾多次嘗試致電給劉霞，但一直打不通。他呼籲外界要持續關注劉霞，當局更應讓她出國接受治療。