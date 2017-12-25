中國官方：五縱五橫運輸通道基本貫通

2017-12-25 22:26 中央社 台北25日電



中國交通運輸部今天說，包括北京至上海、滿洲里至港澳、青島至拉薩、上海至瑞麗等通道在內的「五縱五橫」綜合運輸大通道已基本貫通，全面開創中國的交通運輸發展新局面。

中新社報導，2018年「全國交通運輸工作會議」今天在北京召開，中國交通部在會中作上述表示。

根據中國交通部定義，「五縱五橫」綜合運輸大通道中的「五縱」，是指南北沿海（黑龍江黑河至海南三亞）、京滬、內蒙滿洲里至港澳、內蒙包頭至廣州、內蒙臨河至廣西防城港等5條南北向運輸通道。

至於「五橫」，則是指新疆喀什到天津出海、青島至拉薩、陸橋（連雲港至新疆阿拉山口）、沿江（上海至成都）、上海至雲南瑞麗等5條東西向運輸通道。

另外，中國交通部在會中說，中共18大（2012年11月）以來的5年，中國鐵路營業里程成長2.7萬公里，高鐵涵蓋65%以上的百萬人口級城市；公路總里程成長約53.4萬公里，高速公路涵蓋97%的20萬級人口城市及地級行政中心，二級及以上公路則通達96.7%的縣。

同一期間，中國民航運輸機場增至229個，服務範圍涵蓋全國88.5%的地市、76.5%的縣。高鐵、高速公路、城市軌道交通營運里程和港口深水泊位數量，均居世界第一。