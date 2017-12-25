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勞基法修惡遊行為何失敗？網友總結5原因

7歲孤兒寒風中跪全村 叩頭道謝大家湊錢幫葬母

2017-12-25 10:42聯合報 記者林宸誼╱即時報導

山西省忻州市五台縣潘家峪村日前舉辦了一場葬禮，7歲的孤兒鄭瑞昌接受全村的幫助，在...
山西省忻州市五台縣潘家峪村日前舉辦了一場葬禮，7歲的孤兒鄭瑞昌接受全村的幫助，在寒風中披麻戴孝，跪在冰冷的水泥地上，向全村老少嗑頭，讓人看了鼻酸。圖擷自聊城新聞網
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山西省忻州市五台縣潘家峪村日前舉辦了一場葬禮，7歲的孤兒鄭瑞昌接受全村村民的幫助，總算湊齊足夠的錢來下葬母親。遺體下葬前，他手舉母親的遺像，在寒風中披麻戴孝，跪在冰冷的水泥地上，向全村老少嗑頭，讓人看了鼻酸。

張家口新聞網報導，鄭瑞昌的父親打工時因煤氣中毒身亡，母親為了料理後事，花光家中積蓄，還欠下不少債，雖然母親拼命工作讓家裡的債務一天天减少，生活也逐漸步入正軌。沒想到日前突然去世，讓鄭瑞昌成了孤兒，家裡窮得連下葬的錢都沒有。

鄭瑞昌的遭遇很快在村里傳開，許多遠在他鄉的村民聽到消息後專程趕回來幫忙，雖然鄉親們並不富裕，還是東湊西湊，盡自己所能捐錢讓孩子能下葬母親。

他的大伯鄭金明表示，有位老人102歲了，還捐人民幣50元，這一家身體都不好，還用玉米換錢，還有十幾歲的孩子也加入捐錢行列，幾天下來，他獲得人民幣1萬4千元（約新台幣6萬3千元）。

出殯當日一早，全村的村民都來了，鄭瑞昌家門口的花圈一個接著一個送來，全都是村民湊錢買的，就為了讓鄭瑞昌的母親走的風光。當棺材被抬走時，他在大伯的指引下跪在地上，向在場的全村村民磕頭，謝謝他們的幫助，讓鄉親們在寒風中红了雙眼，最後把長跪不起的他扶了起來。

山西省忻州市五台縣潘家峪村日前舉辦了一場葬禮，7歲的孤兒鄭瑞昌接受全村的幫助，在...
山西省忻州市五台縣潘家峪村日前舉辦了一場葬禮，7歲的孤兒鄭瑞昌接受全村的幫助，在寒風中披麻戴孝，跪在冰冷的水泥地上，向全村老少嗑頭，讓人看了鼻酸。圖擷自聊城新聞網
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山西省忻州市五台縣潘家峪村日前舉辦了一場葬禮，7歲的孤兒鄭瑞昌接受全村的幫助，在...
山西省忻州市五台縣潘家峪村日前舉辦了一場葬禮，7歲的孤兒鄭瑞昌接受全村的幫助，在寒風中披麻戴孝，跪在冰冷的水泥地上，向全村老少嗑頭，讓人看了鼻酸。圖擷自聊城新聞網
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