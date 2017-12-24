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陸環保部查供暖：堅決不讓一戶受凍

2017-12-24 21:54中央社 台北24日電

中新網報導，針對近期出現部分地區供暖不足、天然氣供應短缺等問題，環保部抽調200...
中新網報導，針對近期出現部分地區供暖不足、天然氣供應短缺等問題，環保部抽調2000多人組成839個組，於12月15日至20日赴京津冀及周邊「2+26」城市開展「大走訪、大慰問、大調研、大督查」活動。 新華社
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中國環境保護部宣傳教育司今天在官方微博發布消息稱，在「雙替代」改造工作中，只要發現供暖沒得到保障，第一位任務是要先行給居民提供臨時取暖設備，堅決不讓一戶居民受凍。

中新網報導，針對近期出現部分地區供暖不足、天然氣供應短缺等問題，環保部抽調2000多人組成839個組，於12月15日至20日赴京津冀及周邊「2+26」城市開展「大走訪、大慰問、大調研、大督查」活動。

環保部主管官員說，這次專項督查主要是確保群眾溫暖過冬，對煤改氣、煤改電（雙替代）改造工作，逐村入戶進行拉網式全覆蓋檢查，發現供暖尚未保障問題，由督查組當即派人現場駐點督促當地政府限期整改解決。

報導稱，已完成「雙替代」改造的村莊社區2萬1516個，涉及474.3萬戶，其中有394.3萬戶是2017年改造完成。亦即，各地「計畫外」主動多改造的家戶有79.5萬戶，且「2+26」城市以外的其他30個城市，也開展「雙替代」改造150萬戶左右。

官員表示，在京津冀及周邊「2+26」城市雙替代改造工作中，只要發現有供暖未得到保障情況，都要求督查組駐點蹲守，督促當地政府會同有關部門迅即解決。

這位負責人強調說，第一位的任務，就是要先行給居民提供電暖氣等臨時取暖設備，堅決不讓一戶居民受凍。同時，要加快施工進度，儘快實現正常供暖。駐點蹲守實行「掛帳銷號」，問題不解絕不撤離。

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