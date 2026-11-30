日媒昨（29）日引述外交消息人士報導，大陸國家主席習近平與北韓領導人金正恩擬於12月上旬在大陸舉行會談，目前正就金正恩訪問大陸多個城市行程進行協調。若會談成行，將是繼今年6月習近平訪問北韓後，兩人時隔約半年再度會晤。

南韓總統李在明昨表示，雖樂見中朝領導人會晤，但變數太多，難以預測。

共同社報導，在美國總統川普表達有意與金正恩會談的背景下，中朝雙方是否會就對美方針展開討論，成為關注焦點。本月19日，史上首次美中俄三方元首會談在深圳舉行，朝鮮半島問題也被列為議題之一，預計中朝雙方將結合會談結果，就近期國際局勢交換意見。

28日晚間，遼寧省丹東市連接中朝兩國的中朝友誼橋周邊已設置施工圍欄，有分析認為，金正恩可能搭乘列車出行，因此正密切關注北韓方面的動向。該處直到27日上午還沒有設置圍欄。去年9月，金正恩乘專列經由丹東進入大陸時，中朝友誼橋周邊也曾設置圍欄。

路透報導，李在明昨在首爾登山時向隨行記者表示，中朝是否舉行峰會的變數實在太多，目前難以準確預測。緩和南北韓緊張局勢相當重要，南韓將盡可能發揮作用。南韓也掌握金正恩可能訪陸的情資，但行程尚未獲證實。

據韓聯社報導，丹東鴨綠江畔的中聯飯店自28日下午起停止接受訂房，飯店人員稱因有團體入住，直到12月5日才有空房。過去北韓領導人訪陸前夕，該飯店也曾限制或取消訂房。南韓國家情報院28日表示，正密切關注金正恩訪陸的可能性。

觀察人士指出，若習金會成行，金正恩可能向陸方傳達與美國重啟對話的先決條件。川普本月赴深圳出席亞太經合會（APEC）峰會期間，外界一度預期美朝領導人可能會晤，但最終未能實現。南韓專家分析，習近平可能藉由下月14日在美國邁阿密開幕的20國集團（G20）峰會，向美方轉達北韓立場，推動美朝對話。

中朝近期加速高層交流。金正恩上月24日經新鴨綠江大橋訪問丹東，與大陸全國政協主席王滬寧會面。北韓勞動黨中央委員會書記金成男本月初率團訪陸。