中日關係緊張之際，日本民間非營利組織「言論ＮＰＯ」本月廿七和廿八日在上海與中方研究人員舉行「日中戰略對話」。該組織代表工藤泰志廿八日表示，在政府間對話陷入停滯下，該對話成為民間打開對話之門的重要一步，希望能推動政府對話。

日本首相高市早苗近期在深圳出席ＡＰＥＣ期間受冷遇，包括移動懸梯與飛機艙門之間有距離、中日元首碰面時中方領導人習近平反應冷淡，暴露中日關係降至冰點。分析師認為，中日經濟上互賴不足以穩定關係，中日關係將持續冰凍。外界認為，在中日關係冰凍下，日本民間「二軌外交」仍持續為對話打開空間。

共同社報導，該會議為閉門舉行。日方有十人參加，包括日本央行前副行長山口廣秀及中國政治的研究人員等。中方約廿人出席，包括政府背景智庫「上海國際問題研究院」院長陳東曉及日本政治、國際政治的研究人員等。雙方圍繞日中戰略對話重要性、經濟安全保障及傾向由大國主導的國際秩序等主題展開討論。

言論ＮＰＯ自二○○五年起每年舉辦「東京—北京論壇」，由兩國政商界人士及專家就外交、安保、經濟等問題展開討論。但由於中方對高市涉台發言不滿，原定去年十一月舉行的論壇被延期，此後一直未能舉行。

近期，言論ＮＰＯ積極與中方對話，在十一月四日與中方「國觀智庫」圍繞安全保障問題舉行了閉門的線上對話。日方有前日本駐中大使宮本雄二等人出席，中方則有國際關係領域的專家等人參加。工藤泰志當時稱，今後將繼續舉行這樣的專門性對話，以此推動東京—北京論壇的恢復。

言論ＮＰＯ是日本於二○○一年成立的民間非營利組織，定位為獨立於政府、不以營利為目的的政策與言論智庫。創辦人兼代表為曾任「論爭東洋經濟」總編輯的工藤泰志，他認為傳統媒體未能充分發揮解決社會與政治課題的功能，希望為選民提供判斷依據，推動具建設性的政策討論與民主深化。