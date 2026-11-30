日媒昨引述外交消息人士報導，大陸國家主席習近平與北韓領導人金正恩擬於十二月上旬在大陸舉行會談，目前正就金正恩訪問大陸多個城市的行程進行協調。若會談成行，將是繼今年六月習近平訪問北韓後，兩人時隔約半年再度會晤。南韓總統李在明昨表示，雖樂見中朝領導人會晤，但變數太多，目前難以預測。

共同社報導，在美國總統川普表達有意與金正恩會談的背景下，中朝雙方是否會就對美方針展開討論，成為關注焦點。本月十九日，史上首次美中俄三方元首會談在深圳舉行，朝鮮半島問題也列為議題之一，預計中朝雙方將結合此次會談結果，就近期國際局勢交換意見。

本月廿八日晚間，遼寧省丹東市連接中朝兩國的中朝友誼橋周邊已設置施工圍欄，有分析認為，金正恩可能搭乘列車出行，因此正密切關注北韓方面的動向。該處直到廿七日上午還沒有設置圍欄。去年九月，金正恩乘專列經由丹東進入大陸時，中朝友誼橋周邊也曾設置圍欄。

路透報導，李在明昨在首爾登山時向隨行記者表示，中朝是否舉行峰會的變數實在太多，目前難以準確預測。緩和南北韓緊張局勢相當重要，南韓將盡可能發揮作用。南韓也掌握金正恩可能訪陸的情資，但行程尚未獲證實。

另據韓聯社，丹東鴨綠江畔的中聯飯店自廿八日下午起停止接受訂房，飯店人員稱因有團體入住，直到十二月五日才有空房。過去北韓領導人訪陸前夕，該飯店也曾限制或取消訂房。南韓國家情報院廿八日表示，正密切關注金正恩訪陸的可能性。

觀察人士指出，若習金會成行，金正恩可能向陸方傳達與美國重啟對話的先決條件。川普本月赴深圳出席亞太經合會（ＡＰＥＣ）峰會期間，外界一度預期美朝領導人可能會晤，但最終未能實現。南韓專家分析，習近平可能藉由下月十四日在美國邁阿密開幕的二十國集團（Ｇ20）峰會，向美方轉達北韓立場，推動美朝對話。

中朝近期加速高層交流，金正恩上月廿四日經新鴨綠江大橋訪問丹東，與大陸全國政協主席王滬寧會面。北韓勞動黨中央委員會書記金成男本月初率團訪陸，先後會見中共中央政治局常委蔡奇、外長王毅及中聯部部長劉海星。南韓世宗研究所外交戰略中心主任鄭在興（音譯）認為，金成男此行可能是為金正恩訪陸預作準備。