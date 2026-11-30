九合一選舉落幕，民進黨頗有斬獲，不僅讓台中轉綠地，還從國民黨搶走多個縣市，改寫地方版圖。與此同時，兩岸也迎來交流旺季，其中最具交流象徵意義的台北上海雙城論壇預計十二月登場，賴政府的態度和處理方式，不只攸關論壇能否順利，還將牽動台海情勢。與政黨競爭相較，未來兩年的美中台變數，更值得政府戒慎恐懼。

九合一選舉後，兩岸將有連串的經貿與城市交流。十二月一日，台企聯會長換屆，將由韓螢煥正式出任總會長；十二月八至九日，兩岸最高層級經貿平台「兩岸企業家峰會」將在廈門舉行。按慣例，大陸對台二把手、政協主席王滬寧將出席並發表涉台談話。

兩岸最重要的城市交流、台北上海雙城論壇也將在年底登場。據了解，市府預計本周向陸委會送件申請上海訪團來台，若順利可望在十二月中下旬舉辦。賴政府如何回應申請案，將是九合一選後對兩岸交流的第一塊試金石，如果重演今年九月「卡關」上海踩線團的戲碼，甚至導致論壇無法順利舉行，兩岸短暫出現的緩和契機也將隨之消失。

事實上，沈伯洋在競選期間也曾調整對雙城立場。上半年，他曾多次批評雙城論壇不必要、成效有限，到了接近選舉的十月，又表示在無政治前提、具實質效益等前提下，可考慮保留既有交流框架，顯示他也認同續辦。

大陸國台辦昨表示，要和平、要發展、要交流、要合作是台灣的主流民意，將繼續深化兩岸交流合作。陸委會則回應，我方堅定維護台海和平穩定現狀，這也是台灣主流民意，呼籲中共務實面對台灣選舉結果。國台辦和陸委會都提到了和平與交流，也都稱這符合「台灣主流民意」，既然如此，賴政府就更無理由抵制或卡關雙城論壇，畢竟蔣萬安是獲得多數市民支持的連任市長。

與九合一選舉牽動台灣地方政治版圖相比，賴政府或者說台灣真正的挑戰是在未來兩年的內外情勢變化。美中台三方都將因各自內部議程，導致三邊關係面臨更嚴峻風險。

二○二八大選起跑，兩岸議題是總統選戰主戰場。而在對岸，明年八月一日是解放軍建軍百年、秋季則有中共廿一大，習近平將邁入第四任期，甚至不排除在對台上「有所作為」。美國明年一月新國會上路，極力維護美中關係的川普將受牽制，民主黨將力促恢復對台軍售、加強美台交往，台海局勢又將升高。

從國家治理及台灣安全處境看，未來兩年將是充滿風險和不確定性的陰霾籠罩。賴政府應把握緩和兩岸契機，勿誤判情勢、甚至樂極生悲。