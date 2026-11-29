中共省級黨委換屆啟動、鋪陳明年21大高層人事之際，上海市委書記陳吉寧猝然落馬，影響的不只是政治局委員人數又少1人，更意味著外界對於21屆中共政治局常委名單的想像已被打亂，連帶添加21大的不確定性。 而五中全會才開完僅僅不到1個月，已有陳吉寧、前湖北省委書記王忠林兩名中央委員落馬，這樣的「節奏」屬實驚人，加上今年累計已有3位政治局委員下台，若無意外，換屆前的中共20屆六中全會，出席人數還將在五中全會已然創下1992年以來新低的基礎上，繼續下探。

2026-11-29 13:00