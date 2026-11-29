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共軍南海民主礁海空戰備警巡
據中國國防部微信公眾號「國防部發布」消息，共軍南部戰區今天集結海空兵力在南海民主礁（中國稱黃岩島）有主權爭議的海空域及周邊海空域進行戰備警巡。
共軍南部戰區表示，11月以來集結海空兵力，持續加強民主礁「領海」周邊海空域巡邏警戒，強化有關海空域管控力度，應對「各類侵權挑釁」。
根據公開航跡追蹤網站ADS-B Exchange資料，中共空軍一架轟6戰略轟炸機21日被偵測到朝東南方飛行，穿過民主礁與呂宋島之間，在空中繞行後折返，飛行高度約2萬6450英尺。
軍事新聞網站Military Watch Magazine報導認為，這架轟6有意在公開航跡追蹤系統上現蹤，以展示其遠距飛行與作戰能力。
菲律賓軍方「西菲律賓海」發言人崔尼代（RoyVincent Trinidad）25日在記者會上表示，菲律賓軍方當時即監看到中國轟6動向，最接近菲律賓本土海岸時約45海里、距馬尼拉都會區約170海里。
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