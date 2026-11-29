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南韓向大陸租借貓熊計畫暫告吹 都是因為台灣
南韓原希望向中國大陸租借一對貓熊的計劃暫時告吹，中國駐韓大使戴兵日前稱，由於今年光州雙年展設「台灣館」違反一個中國原則，向光州出借貓熊「民意和輿論都還不具備條件」。
綜合韓國國際廣播電台、韓民族日報等韓媒報導，戴兵26日在首爾中區舉行的記者座談會上說，台灣問題是「中國核心利益中的核心，是不能觸碰的底線」。他提到，受光州雙年展「台灣館」爭議影響，向光州地區出借貓熊的計劃變得難以推進。
戴兵說，「對於向韓國送大熊貓並落戶光州，我們覺得民意和輿論都還不具備條件。」他希望韓方「從這件事中汲取教訓，充分認識涉台問題的高度敏感性，堅定恪守一個中國原則」，並為今後貓熊赴韓創造條件。
陸方通稿還提及，戴兵還說，「我們也高度重視韓方關切，盡力予以照顧」。
南韓總統李在明1月在北京舉行的韓中首腦會談上，向大陸國家主席習近平提出全南光州統合特別市牛峙動物園租借一對貓熊的計劃；南韓光州雙年展在8月批准台灣以「台灣館」的名稱參展，大陸外交部對此提出嚴正交涉，中國大陸策展團隊也因此宣布撤展表達強烈抗議。
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