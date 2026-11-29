針對台灣九合一選舉結果，大陸國台辦29日一早回應稱，將繼續堅持一個中國原則和「九二共識」，深化兩岸交流合作。陸委會隨後則發布新聞稿呼籲中共務實面對台灣選舉結果，與我民選合法政府在不設前提、對等尊嚴原則下，開展交流合作、對話溝通，務實處理分歧，方有助於兩岸關係正向發展。

大陸國台辦發言人張晗29日透過新聞稿表示，「無論台灣政治格局怎麼變化，都改變不了兩岸關係向前發展的方向和趨勢，更阻擋不了兩岸必須統一、也必然統一的歷史大勢。」

張晗並稱，大陸將繼續堅持一個中國原則和「九二共識」，團結廣大台灣同胞，深化兩岸交流合作、融合發展，堅決打擊「台獨」分裂勢力，反對外部勢力干涉，堅定推動兩岸關係和平發展、推進祖國統一大業。

陸委會新聞稿則強調，我政府堅定維護台海和平穩定現狀立場一貫，這也是台灣主流民意，呼籲中共務實面對台灣選舉結果，與我民選合法政府在不設前提、對等尊嚴原則下，開展交流合作、對話溝通，務實處理分歧，方有助於兩岸關係正向發展。

陸委會指出，地方首長及民意代表的定期改選是民主國家的常態運作，本次選舉順利完成，不僅證明台灣民主政治成熟穩健的深厚韌性，也展現台灣民眾在歡樂的選舉氣氛中選擇理想候選人的自由，北京當局應尊重台灣民主體制及台灣人民選擇。

台灣九合一選舉28日落幕，國民黨守住台北、新北與桃園，民進黨奪回台中，六都版圖轉為藍綠各三都。