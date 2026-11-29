台灣九合一選舉落幕，大陸國台辦方面29日表示，「無論島內政治格局怎麼變化，都改變不了兩岸關係向前發展的方向和趨勢，更阻擋不了祖國必須統一、也必然統一的歷史大勢。」

大陸國務院台辦發言人張晗29日就28日進行的台灣地區「九合一」選舉結果表示，注意到了有關情況。她稱，要和平、要發展、要交流、要合作是島內主流民意，兩岸同胞對加強兩岸交流合作、維護台海和平穩定有共同期盼。

張晗稱，「將繼續堅持一個中國原則和『九二共識』，團結廣大台灣同胞，深化兩岸交流合作、融合發展，堅決打擊『台獨』分裂勢力，反對外部勢力干涉，堅定推動兩岸關係和平發展、推進祖國統一大業。」

此前許多學者與外媒報導認為，台灣本次選舉主要以地方為主，對兩岸關係影響甚微。在台北市長蔣萬安成功連任後，台北—上海雙城論壇將可望繼續舉辦。