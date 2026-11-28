香港「中國評論新聞網」晚間發布評論指出，此次九合一選舉結果結果基本意料，國民黨雖席次減少，但成功守住雙北，民進黨席次明顯增加，拿下台中則是意外收穫。文章認為，沈伯洋帶動的「洋流」雖有泡沫，但仍有效拉近其與蔣萬安的得票差距，外溢效應也帶動綠營整體選情。

針對此次選舉結果，香港「中國評論新聞」晚間8點多發布評論，提出四點觀察，並指「結果基本意料中」。

該文首先評估整體選舉結果，國民黨雖較現有席次有所減少，但結合選前氛圍及不少縣市處於膠著狀態的情況，主要預期要贏或要守住的縣市基本都實現，尤其守住雙北，幾個丟失的縣市在選前即在預料中。

針對民進黨的選舉表現，該文稱，民進黨的席次有明顯增加，也在意料之中，但遠未實現民進黨要拿下台北或新北等的選舉目標，台中基本上是其意外收穫。

該文評估沈伯洋及其帶來的「洋流」效應時指出，選舉結果表明「洋流」是有泡沫的，許多選舉民調也難以反映真實民意。

該文續指，洋流還是有效的，沈伯洋雖未贏，但拉近與蔣萬安的差距，並使民進黨在台北市長選舉的得票率首次超過四成五，洋流的外溢效應大大提升綠營整體氣勢，增加民進黨在其他縣市的選票，包括國民黨在台中敗選也可能與洋流有一定的關係。

文中最後表示，這次選舉也驗證藍白合的重要性，國民黨能夠取得現有成績，與藍白合有密切關係，而國民黨在新竹縣的敗選，除了藍營內部的問題外，也與藍白合破局有直接的關係。