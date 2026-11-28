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台灣九合一選舉討論 大陸社群微博相關話題內容被限流或屏蔽
台灣九合一選舉今天舉行，大陸社群微博相關話題內容被限流或被屏蔽，僅能透過關鍵字搜尋討論。上海涉台學者認為，台北市由藍營繼續執政，台北上海雙城論壇可望續辦，這是促進兩岸交流的方式。
台灣九合一選舉今天舉行，上海涉台學者包承柯對中央社在內等媒體表示，台北市長由現任市長蔣萬安連任，台北上海雙城論壇的繼續舉辦應該可以有積極期待。
包承柯認為，兩岸關係目前較不好，恐也難有突破性發展，不過可以維持現有的交往機制，透過台北上海雙城論壇這類城市交流推動兩岸交流，這是個好方法，也是促進兩岸民間交流的方式。
大陸社群微博可搜尋到hashtag「#台灣九合一選舉#」，透過這個關鍵搜索詞可找到少數相關討論，可見度受限，公告原因在於「根據相關法律法規和政策，該話題內容未予顯示」，相關話題內容被限流或被屏蔽。
根據搜尋結果，晚間6時左右尚可見少數相關討論，社群對於台北市、新北市選舉結果投以關注；晚間8時左右未能再搜尋到有關討論。輸入「九合一選舉」、「台灣選舉」等關鍵字在小紅書搜尋，也未能見相關結果。
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