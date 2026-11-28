九合一選舉結果陸續出爐。學者分析指出，選舉結果對兩岸關係影響有限，預計中國大陸未來會採取相對柔軟的對台政策，透過「精準統戰」擴大對台灣社會的影響力。

中央警察大學國境警察學系教授王智盛向中央社分析，這次選舉結果對兩岸關係的影響相對有限，但可能是藍、綠、紅三方都可以接受的結果，並且各自從中找到對未來總統大選有利的政治訊號。

他表示，國民黨保住了雙北，可能會認為洋流沒有想像中可怕，也會令他們對2028年的總統大選稍微恢復信心。而就選舉結果來看，國民黨內部的權力競爭，看起來可能會更加複雜。

王智盛指出，從民進黨的角度來看，民進黨在中部地區的政治基礎正在擴大，整體政治版圖可能有所成長，對2028總統大選也會有信心；另外，這次選舉中表現不錯、但最後未能勝選的候選人，未來也可能投入立委選戰。

王智盛並預估，由於選舉結果，北京可能不會躁進，甚至可能採取相對柔軟的對台政策。北京對台軍事壓力可能延續今年相對節制的態勢，主要考量包括台灣內部選舉，以及美中關係的結構。

不過，他也強調，北京可能持續以今年國共交流提出的「10點惠台措施」為基礎，進一步擴大政策資源的輸送。除了國民黨執政縣市，也可能將重點放在「精準統戰」，鎖定農漁會、青年團體等社會中介團體，透過釋放更多政策資源及交流機會，擴大對台灣社會的影響力。

政治大學外交學系教授黃奎博向中央社表示，兩岸關係的政策路線仍掌握在總統賴清德手中，即使國民黨在地方選舉中失去部分席次，但由於兩岸政策主導權仍在總統手中，國民黨在兩岸政策上的施展空間相對有限。

黃奎博認為，賴總統未來在兩岸政策上的針鋒相對可能減少，主要考量可能是因應選舉策略調整。而目前的局勢同樣值得注意，美國與中國大陸都認為，台獨方向不利於區域和平穩定，也不利於美中之間的協商關係，因為這會在原本的美中關係中增加不確定因素，甚至成為影響雙方關係的變數。

他認為，賴總統明年的兩岸路線，除了考量台灣內部政治局勢，也必須觀察美國與中國大陸如何對台灣施加影響或壓力。