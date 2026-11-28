台北市長蔣萬安連任看好，中國社會科學院台灣研究所研究員徐曉全今晚即時發文分析，反映選民更重視民生福祉，而非「抗中保台」訴求，選雙城論壇的存續與推進不會輕易受到台獨分裂勢力的衝擊。不過，文章也指出，沈伯洋與蔣萬安的得票差距並不大，意味著大陸爭取台灣民心的工作仍無法一蹴而就。

中國社會科學院台灣研究所研究員徐曉全在其微信公眾號「曉台海」晚間6點多發文指出，台北市長選舉開票結果即將塵埃落定，蔣萬安將成功連任，沈伯洋挑戰失利。民進黨徵召沈伯洋出戰，試圖依靠「抗中保台」動員選票，一度給國民黨選情帶來不小壓力。蔣萬安團隊錨定市政治理主線回應市民關切，最終贏得台北市民的選擇。

針對選舉結果釋出的訊號，該文稱，「縣市層級選舉，選民最核心的訴求從來不是意識形態對抗，而是切身的民生福祉」。台北市民用選票表明，首要重點是能不能把城市治理好，對於反復炒作抗中保台、製造兩岸對立的老套路，台北民眾已經明顯厭倦。民進黨試圖強行綁定分裂議題、挑起社會對立的操作，在台北這塊理性選民佔比很高的城市，已經失去吸引力。

展望雙城論壇，該文表示，選民選擇蔣萬安，意味著台北市延續務實治理路線有了民意基礎，兩岸交流的既有平台也獲得穩定空間。雙城論壇作為上海與台北多年搭建起來的城市交流機制，多年來圍繞經貿、文化、社會治理、青年互動形成大量務實成果，給兩市民眾帶來實實在在的收益。

該文進一步表示，從這次選舉結果來看，台北市民並不願意看到兩岸城市交流被政治操弄打斷，雙城論壇的存續與推進，不會輕易受到台獨分裂勢力的衝擊。台北市有條件繼續依託城市對城市的良性互動，保持兩岸民間往來的窗口，持續積累和平發展的正向能量。

不過該文也提到，不容忽視的是，沈伯洋的得票與蔣萬安差距並不大，意味著仍有部分民眾受到影響，爭取民心的工作不可能一蹴而就，期待這部分民眾共同追求兩岸和平發展的光明前景。