大陸神舟二十四號太空船近日發射後對接到天宮太空站，當中首度搭載外籍太空人，是來自巴基斯坦的載荷專家穆罕默德．齊尚．阿里，而巴基斯坦總理與陸軍參謀長已經於今日與他進行了通話。

根據大陸「中國載人航天工程」網站28日午間消息，當日巴基斯坦總理夏巴茲和巴基斯坦國防軍司令兼陸軍參謀長穆尼爾，在巴基斯坦太空與高層大氣研究委員會總部，與在大陸太空站執行神舟二十四號載人飛行任務的巴基斯坦太空人穆罕默德．齊尚．阿里進行了「天地通話」。

官方並未披露更多消息。這是首次有外國領導人與大陸太空站裡面執行任務的外籍太空人通話。穆罕默德．齊尚．阿里則出身巴基斯坦空軍飛行員，具有中校軍銜。

另據大陸駐巴基斯坦使館官網，陸駐巴大使姜再冬26日會見巴基斯坦總理夏巴茲，就兩國航太合作在內的各領域合作交換意見。消息指出，夏巴茲衷心感謝大陸國家主席習近平和大陸政府始終給予巴基斯坦堅定支持，並熱烈祝賀兩國太空人實現聯合飛行。

他表示，在習近平領導下，大陸航太事業迅猛發展、造福人類，巴方首位太空人成功進入太空，承載著2.4億巴基斯坦人民的共同夢想，標誌著巴中鐵杆友誼邁向星辰大海。巴方期待同大陸一道和平探索和利用外空，不斷豐富兩國全天候戰略合作夥伴關係內涵。

姜再冬祝賀巴方太空人首次成功進入太空，同大陸太空人攜手叩問蒼穹，表示大陸願同巴方繼續深化包括航太在內的各領域合作，加快構建新時代更加緊密的中巴命運共同體。

稍早在11月25日，習近平同巴基斯坦總統扎爾達里就中巴太空人執行聯合飛行任務互致賀電。習近平強調大陸願同包括巴基斯坦在內的各國一道，高舉和平利用外太空旗幟，深化航太國際合作，完善外空全球治理，讓外空探索成果更好惠及全人類。

搭載神舟二十四號載人飛船的長征二號F遙二十四運載火箭11月25日早上8點18分在酒泉衛星發射中心點火發射，並於當天中午11時56分與天宮太空站對接，根據任務安排，穆罕默德．齊尚．阿里將在太空站完成短期聯合飛行任務後，與神舟二十三號太空船一齊返回地表。