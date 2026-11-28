《環球時報》報導，中國駐哥倫比亞大使館發布消息稱，11月26日，駐哥倫比亞大使朱京陽會見哥眾議院外事委員會主席、眾議院哥中友好小組協調員傑龐，對方代表該委員會和友好小組重申恪守一個中國原則。前一天，朱京陽大使會見哥倫比亞外交部長布拉，哥方重申堅定恪守一個中國原則。

哥倫比亞眾議院第一副議長莫利納（Simón Molina）率領的跨黨派參眾議員訪問團一行9人，於11月23到27日訪台，我外交部26日發出新聞稿表示，外交部長林佳龍於25日設午宴款待該訪問團，表達誠摯歡迎之意。

環時今則報導稱，此前哥倫比亞個別議員不顧中方多次嚴正交涉與勸阻，「執意竄訪中國台灣地區」。

環時綜合西班牙《國家報》等媒體報導稱，近期，哥倫比亞個別議員不顧中方嚴正交涉和反覆勸阻，執意以官方身份出訪中國台灣地區，甚至公然將台駐哥機構負責人稱作「大使」。這一行徑嚴重違反一個中國原則，粗暴干涉中國內政，損害中國主權和領土完整。

對此，中國駐哥倫比亞使館發言人24日表示，上述行徑向「台獨」分裂勢力發出嚴重錯誤訊號，造成十分惡劣的政治影響。中方對此表示強烈不滿和堅決反對，已向哥方提出嚴正交涉。

報導稱，就在哥個別議員執意「竄台」期間，多名哥倫比亞議員和政界人士接連在社交平台發聲，重申支持一個中國原則，相關表態一度刷屏，與個別議員的錯誤言論形成強烈反差。

根據中方發布的消息，布拉在25日與中方的會見中明確表示，哥總統和政府高度重視對華關係，始終堅定恪守一個中國原則，這一立場從未也不會改變。布拉表示，願同中方保持順暢溝通，為雙邊關係健康穩定發展發揮建設性作用。

幾乎同期，哥哥眾議院外事委員會主席、眾議院哥中友好小組協調員傑龐在與中國駐哥大使會見時也作出類似表態。她表示，哥眾議院外事委員會始終恪守一個中國原則，願充分發揮哥中友好小組作用，推動哥新一屆國會進一步了解中國、參與對華合作，不斷深化雙方友誼，促進哥地方發展。

報導稱，值得注意的是，本次「竄台」議員當中，有來自哥倫比亞參眾兩院外事委員會的成員。在這一背景下，眾議院外事委員會主席重申恪守一個中國原則，無疑是對這些「竄台」議員的一記「打臉」。

在社群平台上，更多哥倫比亞議員與政治人物發聲表態，重申支持一個中國原則。哥倫比亞眾議院第二副議長埃里克·貝拉斯科25日在社交平台X上寫道， 「我們重申尊重一個中國原則」，他願與中國人民增進「兄弟般的情誼」，希望兩國合作為雙方帶來更多福祉。哥倫比亞參議員卡梅莉亞·祖盧阿加也發帖表示，她正在致力於加強同「中國這個兄弟國家」的合作與互助，「我們在此重申支持一個中國原則，並認為有必要加強與東方的貿易關係。」

哥倫比亞前總統桑佩爾在社交平台X上寫道，他和許多人一樣，對那些議員竄訪台灣感到十分「憤慨」，「因為這可能會被人用來否定我們承認的唯一現實：一個中國。」

報導稱，近期同樣重申一個中國原則的還包括哥倫比亞眾議院議長巴爾吉爾、眾議員亞歷杭德羅·托羅等人。此外，哥倫比亞前總統佩特羅也就此事發聲，表示不能助長這種分裂中國的行徑，「只有一段歷史，也只有一個代表中華千年文明的中國」。

哥倫比亞國家災害風險管理局前局長卡里略更直言，該國個別議員的行為已經是對中國的「公然冒犯」，「議員身份不是一件可以隨意脫下的戲服，更何況，竄訪的費用由台灣分裂主義的商務機構資助。接受邀請本身就是一種政治表態。」卡里略表示，相關議員應該向中國人民和自己的選民應該道歉。