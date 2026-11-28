新華社報導，芬蘭總統史塔布27日表示，芬中傳統友好，當前兩國交流合作動能活躍。芬方重視中方在國際事務中的重要作用，願同中方共同推動兩國關係發展並加強國際協作。

史塔布當天在接受中國新任駐芬蘭大使胡斌遞交國書時作出上述表示。他請胡斌轉達對習近平主席的親切問候。胡斌於11月19日抵達芬蘭履新。

胡斌轉達了習近平主席對史塔布親切的問候。他表示，芬蘭是中國在歐洲的重要合作夥伴，兩國傳統友誼深厚。近年來，在兩國元首引領下，中芬持續推動面向未來的新型合作關係，為動盪世界貢獻穩定力量。身為新任駐芬大使，他願恪盡使命，積極落實兩國元首重要共識，鞏固互信、深化合作，協助推動中芬關係不斷邁上新階梯。

今年10月27日，史塔布曾與挪威總理斯托爾同俄羅斯總統普亭通電話，討論烏克蘭戰爭。此舉是俄羅斯2022年2月俄烏戰爭開打，歐洲領袖多避免與普亭接觸之後的罕見舉止。

史塔布當時在聲明中表示：「這次討論坦率且具實質性。我們兩國都與俄羅斯為鄰。這場戰爭的結果將直接影響我們及整個歐洲的安全。要結束戰爭，就需要直接討論。」

史塔布曾於2024年10月赴大陸進行國事訪問，期間與大陸國家主席習近平會談。