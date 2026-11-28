中共反貪力度持續，2025年5月在廣西壯族自治區主席任上落馬的少數民族高官藍天立，昨日遭宣判死緩，主要是非法收受財物共計折合人民幣5.87億餘元（約合台幣29.07億元）。

藍天立為壯族，生於1962年，2020年10月起任廣西自治區政府主席，22022年當選中共二十屆中央委員，2025年5月16日官宣被查；2025年12月4日被「雙開」。

當時中共中央紀委國家監委對藍天立立案審查調查後表示，經查，藍天立喪失理想信念，背棄初心使命，違背新發展理念和高質量發展要求，「貫徹落實黨中央重大決策部署打折扣、搞變通，喪失黨性原則，在黨內搞拉幫結派，培植個人勢力，搞投機鑽營，結交政治騙子，對抗組織審查﹔違反中央八項規定精神，違規接受宴請﹔違反組織原則，違規選拔任用干部﹔廉潔底線失守，違規收受禮品、禮金﹔家風不正，對家人失管失教﹔目無法紀，貪婪無度，利用職務便利為他人在工程項目承攬、幹部選拔任用等方面謀利，並非法收受巨額財物」。

藍天立並被指「嚴重違反黨的政治紀律、組織紀律、廉潔紀律和生活紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪，且在黨的十八大后不收斂、不收手，性質嚴重，影響惡劣，應予嚴肅處理」。

據「政事兒」報導，11月27日，湖南省常德市中級人民法院一審公開宣判廣西壯族自治區黨委原副書記、自治區政府原主席藍天立受賄一案，對被告人藍天立以受賄罪判處死刑，緩期二年執行，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產，在其死刑緩期執行二年期滿依法減為無期徒刑後，終身監禁，不得減刑、假釋；對追繳在案的藍天立犯罪所得財物及孳息依法上繳國庫，不足部分繼續追繳。

經審理查明：2008年至2025年，藍天立利用擔任廣西河池市委書記，廣西自治區政府副主席，自治區政協主席，自治區黨委副書記、自治區政府主席等職務上的便利，為有關單位和個人在企業經營、項目承攬、幹部選拔任用等事項上提供幫助，非法收受上述單位和個人給予的財物共計折合人民幣5.87億餘元。

常德市中級人民法院認為，被告人藍天立的行為構成受賄罪，其受賄數額特別巨大，並使國家和人民利益遭受特別重大損失，論罪應當判處死刑。鑒於其受賄犯罪中有未遂情節，到案後如實供述罪行，主動交代辦案機關尚未掌握的大部分受賄事實，認罪悔罪，積極退贓，受賄實際所得贓款贓物大部分已追繳，具有法定、酌定從輕處罰情節，對其判處死刑，可不立即執行。法庭遂作出上述判決。

報導提到，常德市中級人民法院於2026年7月30日公開開庭審理了該案。檢察機關出示了相關證據，藍天立及其辯護人進行了質證，藍天立並當庭表示認罪悔罪。