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出席研討會演講 蘇起：台在美中兩國已沒空間
前國安會秘書長、台北論壇基金會榮譽主席蘇起昨天出席一場研討會，針對美中台關係分析表示，在美中之間，台灣已經完全沒有了空間，因為台灣跟大陸的關係已經斷掉了，同時台灣對美國來說是非常容易預測。
蘇起昨天出席文化大學國家發展與大陸所主辦的二○二六當代中國研究國際研討會並發表演講，他指出，兩岸關係現在已從過去的「自變數」變成「應變數」，以前台灣出招，美國、大陸都要有所應變，但現在台灣和大陸的關係斷掉了，台灣對美國來說變得非常容易預測，美國不需要特別注意台灣，大陸也能全盤掌握台灣的動向，台灣在美中之間的空間已完全沒有了。
蘇起說，從一九八八年到二○一六年這段時間，台灣可以「出很多招」，包括「兩國論」、公投等，台灣做了什麼，美國、大陸就要跟著應變。
但現在台灣跟大陸的關係已經斷掉了，台灣對美國來說是非常容易預測，反正美國知道台灣要做什麼，大陸也全盤掌握，所以台灣在美中之間已完全沒有空間，尤其台灣跟大陸已經斷掉了。
他回憶，自己在政府裡面的時候，看過統計稱美國跟大陸有九十個管道，而當時台灣跟美國有六十個管道，台灣跟大陸有二十多個管道。「現在美中關係是不是還有那麼多我不知道，但是起碼兩岸已沒有」。
蘇起並直言，民意是台灣老百姓最大的盲點，認為全世界都該站在台灣這一邊。他強調即使台灣認為自己是台灣人、不是中國人的比例百分之一百，美國就一定會來幫台灣嗎？大陸就會因此放棄統一嗎？答案不會改變，所以台灣的民意放在國際政治上「真的沒有那麼重要」，因為每個地方都有自己的民意。
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