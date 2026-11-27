中美俄元首會晤後，美國貿易代表署隨即公布對包括中國在內的14個經濟體加徵關稅。中國人民大學國際關係學院副教授梁雪村分析，雖然兩國元首有維護戰略穩定的政治意願，但落實至工作層面仍有很長的路要走。此次擬加徵的關稅幅度限定在20%，反映兩國元首共識仍對雙邊摩擦發揮一定緩和作用。

2026-11-27 20:10