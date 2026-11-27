針對中美俄元首日前在深圳APEC峰會期間舉行會晤，中國人民大學國際關係學院副教授梁雪村今天表示，中方對三方會晤持積極態度，未來三方高層會晤可能形成常態化機制，至於三方「和平宣言」的可持續性，她認為，美國政府換屆未必會導致大國間共識破裂，目前多項國際議題仍有賴大國協作。

中國記協今天下午舉行新聞茶座，邀請中國人民大學經濟學院教授王孝松、中國人民大學國際關係學院副教授梁雪村出席，從經濟和國際關係的角度分析日前於深圳舉行的APEC峰會。

美國總統川普、大陸國家主席習近平、俄羅斯總統普亭於上周APEC峰會舉行會晤，並發表「和平宣言」，涉及推動聯合國改革、精煉石油產品的生產和供應、核戰爭等議題。

中國人民大學國際關係學院副教授梁雪村表示，針對中方面對中美俄會晤的態度，在前期可能有一些複雜的聲音，但是在APEC會議結束之後，「中方態度總體是非常積極的」。

她指出，大陸國家主席習近平在會晤中就已經表示，三方要保持常態化的高層交往，暢通各層級對話管道；大陸外交部長王毅後來也強調，中方將同俄美全面高效落實三個元首會晤共識，通過工作層保持溝通協調，「也就是說三方會談或三方高層會晤可能會成為一個常態化機制。」

梁雪村認為，這可能不是一次性會議。將來在其他多邊場合，可能要持續關注中俄美三國元首互動的情況。至於舉辦地點的話，如果意向已經確立的話，未來舉辦地點本身可能不會是最重要的。

港媒詢問，如何理解中國在美中俄元首會晤中發揮的作用？

梁雪村表示，以目前已經披露出來的相關訊息來看，中國的角色主要是一個保障機制，因為美國和俄羅斯在很大程度上都有更加激進的一些訴求。

她進一步指出，美方更傾向於自由式的談判，俄羅斯2022年之後長期處在比較嚴重的外交孤立狀態，所以對這樣層級的會晤也是基於較大的期望。中方作為東道國，採取了非常審慎的態度，在照顧參會或者未參會國利益的前提基礎上，避免兩個大國相對更加激進的風格，而導致可能的傷害。

新加坡媒體進一步詢問，中俄美元首和平宣言是否具有可持續性，尤其是考慮到川普即將在兩年後卸任的情況？

梁雪村分析，和平宣言的有效性，取決於川普接下來的任期，以及俄羅斯國內局勢的影響。但這樣的宣言，在當下衝突非常激烈的情況下，仍有巨大示範性價值。

她表示，即便美國未來不是川普作為總統執政，但是美國在全球戰略穩定性問題上仍然有來自美國本身的戰略興趣。所以美國的政府換任，不一定會導致大國之間共識的破裂。在目前局勢下，不論是聯合國問題、俄烏問題還是中東問題，離開了大國協作是非常難以推動的。