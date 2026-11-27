中共中央政治局委員、中共上海市委書記陳吉寧落馬。海基會副秘書長黎寶文表示，重要的職位在無預警的情況下出現人事異動，不是一個尋常的現象，現階段無更多資訊可提供。

海峽交流基金會（海基會）今天下午召開背景說明會，由黎寶文主持。

被問及陳吉寧落馬對台商是否會有相關影響時，黎寶文表示，這個議題不僅各位驚訝，台商朋友可能也很驚訝。據對中國大陸政治體制的了解，上海市委書記在中國政治菁英排序當中是非常重要的地位，所以這麼重要的職位在無預警的情況下出現人事異動，這並不是一個尋常的現象。

他說，這樣的現象背後應涉及中國大陸內部高層政治的考量，也可能牽涉到未來高層政治安排。

黎寶文表示，這不是一個簡單事件，但現在的資訊與相關情況還是太少，政府與海基會都會持續關注，目前沒有接獲更多訊息可以提供。