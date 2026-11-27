選舉投票在即，傳出陸方以優惠機票鼓勵台商返台，海基會則表示，目前沒有接獲台商反映收到指令要回來投給誰，海基會也坦言「其實台商朋友的政治立場分布，跟台灣社會整體並沒有太大的區別」。

海基會副秘書長黎寶文表示，台商如果要返台投票的話，那是依法行使國民的基本權利，海基會的立場當然都是尊重大家返國來行使應有的權利。但是我們的法律其實非常清楚，任何透過金錢或者不當利益來影響投票的行為都是被禁止的。這個禁止不是只有在國內，來自境外的行為者當然也在規範範圍之內。所以我們還是呼籲，正常的兩岸交流不應該變成介入台灣民主運作的藉口或工具。台商返台投票我們都非常鼓勵也支持，希望他們繼續在台灣表達自己的意志跟立場；但是我們也呼籲中國大陸不應該利用這樣的機會，對台灣的民主運作有任何干預。

至於媒體追問要如何判斷這種交通補貼已經構成介選？黎寶文指出，台商返台的機票本來就有市場價格在那裡，依經濟學的基本原理，補貼跟補助都是一種介入，「所以這是很合理的判斷」。當然，它是不是直接影響到選舉結果，甚至構成法律上介選的要件，海基會沒有辦法判斷。所以海基會的立場跟其他政府單位是一樣的，就是呼籲大家依據自己的意願投票，。

而目前海基會是否有掌握到台商反映收到指令要回來投給誰？黎寶文說，「目前沒有這樣的反映」，如果真的有的話應該是蠻明確的會有後續的法律問題，所以我們目前沒有這樣的訊息。

黎寶文強調，「其實台商朋友的政治立場分布，跟台灣社會整體並沒有太大的區別」。照目前看到的資料，補助就是針對台商團體。而還有媒體問及，由於台灣是秘密投票，就算台商真的拿了比較便宜的機票回來，他們不一定會投給陸方想要的政治人物，黎寶文也表示「我完全同意」

另就小三通問題，陸委會表示小三通如今航線幾乎被當成「國際旅遊」使用，與原先設立目的不同，將檢討讓小三通回歸正常等，黎寶文則說，小三通的數量不斷增加，這就是一個新的發展。不論是陸委會、政府單位或者是海基會，都會根據這樣的新發展，看看未來可以做什麼調整。

他旋即強調，目前兩岸旅遊的問題跟關鍵並不在台灣這一邊，問題在於中國大陸都沒有要開放觀光客來台的進一步動作跟訊息，這是可惜的地方。所以盡快回到兩岸觀光客交流跟開放的討論會更有助益，甚至某種程度可以緩解小三通的問題。