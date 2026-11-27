中共與北韓高層的近期往來中，不再強調「朝鮮半島無核化」，受到各界關注是否已經默認北韓擁核。不過近日深圳美中俄峰會達成的「和平宣言」當中提及三方將就減少核風險、防止核擴散進行對話，而對於北韓擁核議題，大陸的態度似乎又有了微妙變化。大陸駐南韓大使戴兵26日向媒體表示，「中方對維護核不擴散機制（NPT）的權威性、嚴肅性的立場沒有改變」。

2026-11-27 14:38