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陸總理李強 下周與10位國際組織負責人舉行「1+10」對話會
大陸外交部發言人宣布，大陸總理李強將於12月2日上午在福建省廈門市與10位國際經濟組織負責人舉行「1＋10」對話會。
官方披露，參與的國際組織負責人包含新開發銀行行長羅塞芙、世界銀行行長彭安傑、國際貨幣基金組織總裁格奧爾基耶娃、世界貿易組織秘書長伊維拉、聯合國貿易和發展會議代理秘書長馬雷諾、國際勞工組織助理秘書長湯普森、經濟合作與發展組織秘書長科爾曼、國際清算銀行總經理德科斯、金融穩定理事會主席貝利和亞洲基礎設施投資銀行行長鄒加怡。
今年對話會主題為「以創新推動持續增長，以開放促進共同發展」。
公開資料顯示，去年12月9日「1＋10」對話會也曾舉行，當時地點在北京釣魚台國賓館，2024年12月9日同一會議也在同一地點舉行，今年比起往年，時間略微提早。
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