中共與北韓高層的近期往來中，不再強調「朝鮮半島無核化」，受到各界關注是否已經默認北韓擁核。不過近日深圳美中俄峰會達成的「和平宣言」當中提及三方將就減少核風險、防止核擴散進行對話，而對於北韓擁核議題，大陸的態度似乎又有了微妙變化。大陸駐南韓大使戴兵26日向媒體表示，「中方對維護核不擴散機制（NPT）的權威性、嚴肅性的立場沒有改變」。

綜合韓聯社、韓民族日報報導，大陸駐南韓大使戴兵26日在首爾舉行韓中媒體座談會，介紹剛剛落幕的深圳APEC領導人非正式會議的成果，並就韓中關係、朝鮮問題、文化交流等諸多方面提出了見解。

對於北韓問題，戴兵表示，中韓兩國領導人在此次會談上就半島問題進行了溝通。他指出大陸國家主席習近平表示，大陸對半島政策保持延續性、穩定性，也向南韓總統李在明介紹了中朝近期交往情況，並表示大陸將繼續以自己的方式發揮建設性作用。

對於大陸將如何應對北韓核能力提升，戴兵說，「中國作為安理會常任理事國，在核問題上的態度是嚴肅的、認真的。我們維護《不擴散核武器條約》（NPT）權威性、嚴肅性的立場沒有改變」。北韓國務委員長金正恩25日視察核物質生產基地和核武器研究所等設施，稱北韓的擁核國地位不容侵犯，並警告稱，否認這一地位的行為將被視為宣戰。

韓民族日報認為，戴兵重申大陸上述立場，可被解讀為大陸與北韓有關其擁核國地位的主張保持距離。《不擴散核武器條約》（NPT）只承認美國、俄羅斯、英國、法國和大陸五方為條約所指的核武器國家。

大陸駐南韓大使館官網也有披露這次活動，包含戴兵致詞全文以及活動通稿，但未具體提及北韓議題的細節。

該使館披露，戴兵說APEC會議結束後，習近平同俄羅斯總統普亭、美國總統川普舉行了三國元首會晤。他指出，一些人認為這次會晤是「雅爾達2.0」或「G3」，「我對此無法贊同」。他強調， 80多年前的雅爾達會議帶有明顯的大國強權政治色彩，「中韓兩國都是受害者」。

此外，對於明年是中共與南韓建交25周年，戴兵強調要尊重彼此核心利益，他指「台灣問題是中國核心利益中的核心，是不容觸碰的紅線。一個中國原則是中韓建交和發展關係的政治基礎。希望韓國各界認清台灣問題的高度敏感性，恪守一個中國原則，避免再度干擾中韓關係」。

多家韓媒披露，戴兵表示，受光州雙年展「台灣館」爭議影響，向光州地區出借大貓熊的計畫變得難以推進。戴兵說，「對於向韓國送大熊貓並落戶光州，我們覺得民意和輿論都還不具備條件」，希望韓方「從這件事中汲取教訓，充分認識涉台問題的高度敏感性，堅定恪守一個中國原則」，並為今後大熊貓來韓創造條件。

陸方通稿還提及，他並說，「我們也高度重視韓方關切，盡力予以照顧」。

今年8月大陸外交部長王毅訪問南韓並與南韓外交部長趙顯會談，事後陸方通稿指出大陸「樂見韓朝兩個國家逐步邁向和平共處，最終實現半島長治久安」，引起南韓不滿。韓聯社引述南韓國家安保室室長魏聖洛指出，雙方建交時達成的協議載明「中方支持半島統一」，但若大陸視韓朝為「兩個國家」，這與韓半島統一、韓方立場背道而馳。因此，韓方呼籲大陸克制使用相關表述。

南韓亞洲日報報導，對於南韓藝人何時能夠在大陸舉辦大型K-POP演唱會的問題，戴兵表示，中韓雙方已就循序漸進開展健康有益的文化交流達成共識，文化交流應有助於增進兩國民眾的友好感情和相互理解。

談及韓美同盟及南韓戰略自主，戴兵表示，大陸不會要求南韓在中美之間選邊站隊，「也不希望韓美同盟成為制約中韓關係發展的因素，相信韓方有智慧、有能力並行發展好對華、對美關係」。