中國駐韓大使戴兵表示，從去年APEC慶州峰會到今年深圳峰會，中韓兩國元首一年3次會晤，引領兩國關係改善發展；不希望韓美同盟成為制約中韓關係發展的因素。

據中國駐韓大使館官網27日消息、韓聯社27日報導，戴兵26日在首爾舉行韓中媒體座談會，介紹亞太經濟合作會議（APEC）領導人非正式會議（深圳峰會）成果，也對中韓關係、朝鮮問題等議題提出看法。

戴兵在談話中提到，從去年慶州、今年1月北京再到11月深圳，中韓兩國元首近一年3次會晤，這在中韓交往史上十分罕見。

他說，這次中韓兩國元首深圳峰會場邊會晤主要成果，包括重申關係定位、增進戰略互信、深化互利合作和民間友好、加強國際地區事務協調合作。兩國元首宣布實質性完成中韓自貿協定第二階段談判，受到兩國各界－特別是韓國經濟界歡迎。

戴兵強調，中韓戰略合作夥伴關係定位符合雙方利益，雙方應堅持戰略自主，排除外部因素干擾，堅定做長久友鄰和可靠夥伴。中方從未要求韓方在中美之間選邊站隊，同時不希望韓美同盟成為制約中韓關係發展的因素，相信韓方完全有智慧、有能力並行發展好對中、對美關係。

關於朝鮮半島問題，戴兵回應，中韓兩國元首在這次會晤中對於朝鮮半島問題進行溝通，中方將以自己的方式發揮建設性作用。中國作為聯合國安理會常任理事國，對於核問題的態度是嚴肅的、認真的，對於維護「禁止核子擴散條約」（NPT）權威性、嚴肅性的立場沒有改變。

明年韓中將迎來建交35週年，戴兵指出，中韓關係35年來更加成熟、更具有韌性，中韓兩國元首在這次會晤上達成共識，明年將展開隆重的紀念活動。