前國安會秘書長、台北論壇基金會榮譽主席蘇起27日出席研討會時，針對美中台關係分析表示，在美中之間，台灣已經完全沒有了空間，因為台灣跟大陸的關係已經斷掉了，同時台灣對美國來說是非常容易預測。

蘇起上午出席文化大學國家發展與大陸所主辦的2026當代中國研究國際研討會並發表演講，他指出，兩岸關係現在已從過去的「自變數」變成「應變數」，以前台灣出招，美國、大陸都要有所應變，但現在台灣和大陸的關係斷掉了，台灣對美國來說變得非常容易預測，美國不需要特別注意台灣，大陸也能全盤掌握台灣的動向，台灣在美中之間的空間已完全沒有了。

蘇起說，他研究兩岸關係幾十年來，認為有七個要素必須重視，缺一不可，這七要素包括國際大環境、美國、大陸與台灣各自內政，以及美中、美台還有兩岸三組雙邊關係。他指出，最近30餘年兩岸關係，按照總統任內劃分，以五個面向來看，李登輝前面（1995年前）往軟的走，後面往硬的走，陳水扁兩邊同時走，馬英九往軟的走，蔡英文、賴清德往硬的走。

而從1949年至今的美中台三角關係演變，對各個時期的政府政策都有非常重大的影響。從1988年到2016年這段時間，台灣可以「出很多招」，包括「兩國論」、公投等，台灣做了什麼，美國、大陸就要跟著應變。但現在台灣跟大陸的關係已經斷掉了，台灣對美國來說是非常容易預測，反正美國知道台灣要做什麼，大陸也全盤掌握，所以台灣在美中之間已完全沒有空間，尤其我們跟大陸已經斷掉了。

他回憶，自己在政府裡面的時候，看過統計稱美國跟大陸有90個管道，而當時我們跟美國有60個管道，我們跟大陸有20多個管道。「現在美中關係是不是還有那麼多我不知道，但是起碼兩岸已沒有」。

他也特別以自己在政府部門服務的經驗為例，強調政府都有「盲點」，台北政府尤其對於「美中」那塊是盲點，大陸內政對我們也是盲點，但國民黨執政時盲點非常小，因為當時常能訪問大陸、各種交流也非常多。而政府這10年對大陸內部的掌握，跟以前相比，差非常多。

蘇起指出，尤其這10年來，他最關注的是中美關係，而最近5、6年的國際大環境可以用「大國任性，小國認命」來形容，台灣作為相對小的一方，更要特別注意這樣的變化。台灣內部的選舉當然重要，但已不像以前那麼重要。

蘇起並直言，民意是台灣老百姓最大的盲點，認為全世界都該站在台灣這一邊。他強調現在台灣認為自己是台灣人、不是中國人的比例已達60%，但他預測即使這個比例提高到90%甚至是100%，美國就一定會來幫台灣嗎？大陸就會因此放棄統一嗎？答案不會改變，所以台灣的民意放在國際政治上「真的沒有那麼重要」，因為每個地方都有自己的民意。

他認為，兩岸關係重要，但更多是受到別人的影響，美台關係、軍購等議題的重要性也都不如以往。因此在研究兩岸關係時，有限的時間和精力該放在哪些議題上，必須有所調整。