前國安會秘書長、台北論壇基金會榮譽主席蘇起27日出席研討會時，針對美中台關係分析表示，在美中之間，台灣已經完全沒有了空間，因為台灣跟大陸的關係已經斷掉了，同時台灣對美國來說是非常容易預測。

2026-11-27 12:58