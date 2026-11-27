聽新聞
0:00 / 0:00
會晤亞銀行長！中國總理李強：進一步加強區域合作
中國國務院總理李強在北京會晤亞洲開發銀行（ADB）行長神田真人。李強表示，國際局勢不確定性增多，對亞洲經濟造成衝擊，需要各方進一步加強區域合作。
據中國外交部消息，李強26日在北京人民大會堂會晤神田真人。
李強表示，近年國際局勢不穩定、不確定因素增多，衝擊亞洲經濟，需要各方進一步加強區域合作。亞銀長期是區域經濟一體化重要推動者，中方將繼續支持亞銀相關工作，不斷提高雙方合作水準，共促地區發展繁榮。
李強指出，今年以來，面對外部環境複雜變化，中國經濟頂住壓力穩健前行，為亞洲和世界經濟注入穩定性、確定性。中國將繼續推動高品質發展，加快釋放自身超大規模市場需求，促進科技創新和產業創新深度融合，推動經濟持續向新、向優、向好，為區域發展貢獻力量。
李強強調，中國願與亞銀一起落實新一期國別夥伴戰略，在區域一體化、互聯互通、新興產業等領域加強合作，推動雙方合作提質增效，更好實現互利共贏。
據中方訊息，神田真人表示，今年是亞銀與中國合作40週年。這40年來，雙方在基礎設施建設、減貧、環境、氣候行動等廣泛領域合作實現進步，搭建起南南合作平台（指發展中國家經濟技術合作）。
日本共同社報導形容在日中關係持續低迷中，李強與神田真人的會談實屬罕見。
報導指出，日本首相高市早苗去年11月涉台國會答詢引發北京抗議，日中關係持續低迷；神田真人與李強會談的身分是國際機構「一把手」，不過李強在前述事件後會晤日本人實屬罕見。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。