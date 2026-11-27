日本共同社報導，據相關人士26日透露，在日本政府計畫年內修改的三份安保相關文件中的《國家安全保障戰略》之中，提及俄烏衝突爆發後中國、俄羅斯和朝鮮之間軍事合作加深的方案浮出水面。日本政府認為週邊安保環境與2022年制定現行三份文件時相比進一步惡化，對此日益警惕，打算將其列為完善防衛力的理由之一。

報導稱，該方案將在與執政黨協商後最終確定。預計日本政府將維持現行表述，即將俄羅斯視為「安全上的嚴重關切」，將北韓視為「更嚴重且緊迫的威脅」。

關於加強對日施壓的俄羅斯，自民黨內部雖有意見認為應嚴厲修改對俄立場，但政府內部考慮到對外交方面的影響，謹慎論調根深蒂固。

報導指出，朝俄兩國2024年締結了包含突發事態下軍事援助條款的《全面戰略夥伴關係條約》。北韓向俄羅斯提供包括彈道飛彈在內的武器和彈藥，並派遣士兵。有觀點指出，俄羅斯的核子與飛彈技術也有可能被轉移。

中俄兩國也於2024年就擴大軍事領域合作達成一致，其中包括實施聯合演習。雙方在日本週邊反覆進行轟炸機聯合飛行和艦艇聯合航行，加深了安全方面的連結。

日本8月公佈的2026年版《防衛白皮書》明確寫道，北韓可能會透過與俄羅斯合作增強軍力，對此「應該嚴重憂慮」。白皮書對中俄合作也表達了「嚴重關切」。

對於中俄朝三國各自的軍事動向，現行安保戰略將其列為印太地區「特別值得關注的國家」。修改後的版本擬維持把中國視為「最大戰略挑戰」的表述。