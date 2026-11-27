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日媒：那霸首里城開幕儀式 陸方受邀人士因台方出席而缺席
日本共同社報導，日本那霸市首里城正殿內部23日開始向公眾開放，據了解當天由沖繩縣主辦的開幕儀式上，受邀的中國大陸方面相關人士缺席。沖繩縣此次邀請了中國大陸、台灣等方面相關人士。大陸方面曾就沖繩縣邀請台灣人士一事向其提出抗議。
報導稱，沖繩縣知事古謝玄太在26日的記者會上表示：「並未特別詢問對方缺席的理由。」
根據沖繩縣介紹，受邀者包括與該縣有友好關係的中國福建省及中國駐福岡總領事館相關人士，以及那霸市內台灣窗口機構相關人士。中國大陸方面在22日之前提出抗議。
報導說，另一方面，日本中央政府主辦的22日修復竣工儀式僅邀請了提供修復用木材的台灣，台方出席。日本內閣府沖繩綜合事務局表示，未收到中方對此提出的抗議。
首里城 是有500多年歷史的琉球王國古王宮。二戰末期因被當成軍事地堡，在沖繩島戰役時被嚴重炸毀，到了1986年開啟重建，並於2000年被聯合國列為世界遺產，但2019年10月31日凌晨突然發生大火，大火將重要的主建物全數燒毀，眼睜睜看著它被烈火吞噬的沖繩民眾為此十分痛心。
前駐日代表、現任台灣日本關係協會會長謝長廷，以及駐日代表李逸洋等人在開幕儀式前一天，曾受邀出席由日本中央政府主導的完工典禮。至於23日的開幕儀式，主要是由我駐日代表處的那霸分處官員出席。
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