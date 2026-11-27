本月19日大陸與美俄首度在深圳舉行三方峰會受到外界矚目，而大陸與俄羅斯國防部緊接著已於26日舉行首輪國防部門戰略磋商，陸方表示雙方圍繞推動兩軍關係持續深化拓展進行交流，表示兩軍將進一步加強溝通協作。

據大陸國防部26日晚間消息，當天共軍與俄軍以視訊會議方式舉行戰略磋商。「雙方圍繞落實兩國元首共識、推動兩軍關係持續深化拓展進行交流，就國際和地區形勢深入交換意見，表示兩軍將進一步加強溝通協作，共同維護國際和地區安全穩定」。

俄羅斯國防部則以「莫斯科與北京立場趨於一致」為題披露相關訊息。俄方指出，俄羅斯國防部副部長瓦西里．奧斯馬科夫（Vasiliy Osmakov）參與了俄中兩國國防部門之間的首輪戰略磋商。

在俄羅斯國防部國際軍事合作總局的協調下，雙方就全球各地局勢發展等共同關心的議題進行了討論。磋商結束後，雙方強調了此對話機制的重要性和現實意義，並同意將其機制化（定期舉行）。據與會者表示，此次會談成果豐碩，且是在熱絡友好的氣氛中進行。

值得一提的是，俄國官方披露的視訊畫面顯示，參與此次戰略磋商的共軍將領為少將楊國棟，會議背板標註為中央軍委聯合參謀部（Joint Staff Department）。

另據俄羅斯衛星通訊社，針對俄烏戰爭，俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃表示，「我們感謝中方在烏克蘭危機問題上持平衡立場，這一立場基於全面考量，既顧及了問題背景，也體現出對解決衝突根源必要性的理解。當然，我們也讚賞中方願為推動和平解決衝突發揮積極作用。我們的中國朋友知道這一點」。

大陸國家主席習近平18日在深圳與俄羅斯總統普亭會晤時指出，中俄關係既「風雨不動安如山」，又「風物長宜放眼量」，樹立了新型大國關係典範。面向未來，雙方要常葆開拓進取的活力，深化兩國全方位合作，引領和推動世界多極化和國際關係民主化。

隔日的美中俄峰會，發布「和平宣言」，關鍵內容為「重申核戰爭打不贏也打不得。三國將就減少核風險、防止核擴散進行對話」。