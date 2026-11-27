中共中央政治局委員、上海市委書記陳吉寧突然落馬，震動政壇。上海是中國大陸的金融中心、也被視為「入常」的政治跳板，誰會接替陳吉寧主掌上海，引起各方關注。陸委會副主委梁文傑昨天表示，陳吉寧落馬「絕對是一件大事」，陸委會將保持非常高的關注。

梁文傑昨天下午在陸委會例行記者會上回應此事時表示，上海市委書記是一個非常重要的職位，所以陳吉寧這件事情引起了很大的震動，「絕對是一件大事」。但對於中共內部官員落馬或相關情況，陸委會向來不會特別評論，會保持非常高的關注。

港媒則回顧過去卅多年中共政治局委員落馬後的接任安排，或可窺見中共中央處理類似事件的慣常邏輯。誰接替陳吉寧，相信很快就會正式公布。

星島日報昨天以過往北京市委書記陳希同、上海市委書記陳良宇、重慶市委書記薄熙來等政治局委員落馬舊案報導指，綜觀過往，當有政治局級別的地方大員落馬，中共中央幾乎都會在當天或一、兩天內即公布接任或代理職務的人選，以便快速穩住局面，因此，接替或代理陳吉寧上海書記職務的人選，相信很快就會公布。如無意外，政治局會議將於近日召開，可能會有相關決定。無論誰來，都將牽動明年二十一大整個人事布局。