中荷關係近年不佳，大陸外交部長王毅二十五日在北京與到訪的荷蘭外交大臣貝倫德森會談，中荷認可有必要展開人工智慧國際合作，支持加強軍事應用人工智慧多邊治理，會後雙方發布「中荷外長共識聲明」。

目前因受美國限制，荷蘭阿斯麥（ＡＳＭＬ）的新型光刻機無法賣到中國，影響大陸的晶片更迭速度，也影響大陸ＡＩ企業使用國產晶片的布局。去年九月底，荷蘭政府還接管由陸企「聞泰科技」全資控股的半導體製造商「安世半導體」，雙方關係在低點徘徊。

此次貝倫德森是應王毅邀請訪問北京，新華社報導，雙方討論雙邊經貿關係的機遇和關切，認識到通過現有管道，就半導體等多領域合作保持交流的重要性。

雙方致力於維護以世界貿易組織（ＷＴＯ）為核心的多邊貿易體制，認為對ＷＴＯ進行有意義的、必要的、全面的改革非常重要。強調以規則為基礎的自由開放國際貿易和公平競爭的重要。

雙方認識到人工智慧技術對經濟社會發展的潛在影響，認可有必要開展人工智慧國際合作，應對該技術相關機會和風險。雙方支持加強軍事應用人工智慧多邊治理，支持聯合國發揮應有作用。雙方注意到彼此對人工智慧發展與安全討論所做的貢獻，並就此議題進行溝通。

貝倫德森表示，荷方充分理解台灣問題對中方的重要性和敏感性，荷政府奉行一個中國政策，這一立場不會改變。中國是荷蘭最重要合作伙伴之一，荷方高度重視對華關係。願同中方拓展經貿、創新、智慧農業、生物製藥、銀髮經濟、氣候變化等領域合作。

貝倫德森廿五日晚在會見大陸副總理丁薛祥時表示，荷方願同中方加強高層交往，深化各領域務實合作，通過對話協商妥處分歧，實現共同發展和繁榮。