日本海上保安廳昨天表示，兩艘大陸海警船廿六日當天進入釣魚台列嶼周邊海域，試圖接近日本漁船，日方已多次警告兩艘陸船駛離。大陸外交部發言人郭嘉昆同日下午回應，指責日本船隻非法侵闖釣魚台領海、嚴重侵犯中國主權，中方已向日方提出嚴正交涉。

法新社報導，日本海上保安廳廿六日宣布，兩艘中國海警局船隻相繼進入沖繩縣尖閣諸島（釣魚台列嶼）周邊領海，日方已多次警告兩艘船隻駛離領海。據悉，兩艘中國船隻於日本時間廿六日上午七時四十二分左右進入日本領海，並試圖接近日本漁船。日本海上保安廳的巡邏船向兩艘中國船隻發出警告，要求其駛離領海。

日本海上保安廳強調，中國海警局船隻此類活動違反國際法，並指這是今年第五次中國船隻接近日本漁船。

法新社當天下午在大陸外交部例行記者會上提問，怎麼看日本海上保安廳通過廣播發出警告，要求中國船隻離開釣魚台及其附屬島嶼附近海域。

大陸外交部發言人郭嘉昆表示，釣魚台及其附屬島嶼是中國固有領土，日本船隻非法侵闖釣魚島領海挑釁滋事，嚴重侵犯主權，破壞釣魚島局勢穩定。中方已向日方提出嚴正交涉。

日本共同社此前報導，日本第十一管區海上保安總部（那霸）稱，四艘中國海警局船隻在日本時間十一月九日上午十時三十五分相繼駛入釣魚台列嶼周邊的日本領海，到中午十二時半均駛離領海，進入外側的毗連區。這是中國公務船繼十月十日後再次駛入釣魚台列嶼周邊領海，也是今年第十八天。