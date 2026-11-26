近期有逾百艘大陸海軍及海警船艦在西太平洋活動，美國智庫分析，這是解放軍在台灣九合一選舉前舉行的一場未對外公布的大規模軍演，模擬包圍、孤立台灣。大陸國防部發言人陳曦今天表示，解放軍加強練兵備戰完全正當合理，反對有關方面別有用心地渲染炒作。

港媒今天於大陸國防部記者會上提問，近期有100多艘中國海軍和海警的船隻在西太平洋地區活動。美國智庫分析，這是解放軍在台灣九合一選舉之前舉行的一場沒有對外公布的大規模軍演，模擬包圍、孤立台灣，展示在衝突中切斷台灣對外聯繫的能力。

大陸國防部新聞發言人陳曦表示，解放軍加強練軍備戰，不斷提升捍衛國家主權和領土的安全與實戰能力，完全正當合理，我們反對有關方借題發揮，別有用心地挑動渲染炒作。

他並指，台獨與台海和平水火不容，我們絕不會為各種形式的台獨分裂活動留下任何空間，採取一切必要措施，堅決打擊台獨分裂活動，反對外國勢力干涉，維護台海和平穩定。

台媒追問，這場「無聲軍演」的用意為何、中方是否有意測試國際的反應，以及未來是否會有更多無預告的大型軍演？

陳曦重申上述立場，解放軍加強練兵備戰是捍衛國家主權和領土完整的應有之義，反對有關方面別有用心的宣染炒作。