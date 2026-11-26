今年兩岸小三通客運量突破200萬人次，創下歷史新高。陸委會副主委梁文傑今（26）日表示，小三通主要是為了便利金門、馬祖等離島居民生活，但現在許多民眾利用小三通路線旅遊，陸委會也在思考、檢討如何讓小三通走向正常化。他強調，不可能只有金馬居民才可以走小三通路線，但小三通「不是用來做國際旅遊的，這個不是我們的本意」。

大陸國台辦25日表示，今年小三通客運量已突破200萬人次，年增超過兩成，創下歷史新高。陸委會上月底拜會金門縣政府時，縣府也提出增加航班、提升陸客辦證便利性等訴求。陸委會26日下午舉行例行記者會，有記者提問，陸委會現在對此有何看法？是否認為上述提議能改善目前的旅客結構問題？

梁文傑回應，當年開放小三通，主要是為了讓金門、馬祖等離島居民生活更加便利，但現在因為小三通路線價格便宜，慢慢演變成民眾利用這條路線旅遊。以機票為例，因為台灣飛往金門屬於國內航線，比直接飛往廈門可能便宜新台幣1萬元，「所以很多人利用這一條路線在做旅遊，這個就跟我們原來小三通的原意是不相符的」。

梁文傑指出，陸委會也在思考跟檢討，要如何讓小三通走向正常化，「並不是說你現在看到旅客很多，我們就要不斷地、無限地去加班次或是加船次」，這樣問題會越來越多。

至於未來是否可能改成小三通僅供金門、馬祖居民搭乘，以及相關檢討有沒有時間表？梁文傑回應，不可能只有金門或馬祖的居民才可以走小三通路線，但未說明具體的檢討時間表。

梁文傑說，台灣飛往金門或馬祖屬於國內航線，所以票價很低，而且還有很多福利優惠，「但是現在的這個國內航線，它幾乎已經被用來做國際航線在用」。交通部長陳世凱前幾天也曾指出這個問題，至於具體要怎麼做，目前還在研議。