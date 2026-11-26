中共政治局委員、上海市委書記陳吉寧日前落馬，震動中共官場，外界也關注今年台北上海雙城論壇的舉辦是否出現變數。陸委會副主委梁文傑今（26）日表示，陳吉寧落馬「絕對是一件大事」，陸委會將保持非常高的關注。至於雙城論壇，目前台北市政府尚未提出申請，「也許11月28日選舉以後再說」。

陸委會26日下午舉行例行記者會，媒體詢問，有分析認為，陳吉寧落馬可能意味著中共總書記習近平不會設立接班人，並可能持續掌權至中共二十一大、甚至二十二大，陸委會如何評估？中共領導人長期由同一人擔任，對台海情勢又會有什麼影響？

梁文傑回應，大家都知道上海市委書記是一個非常重要的職位，所以陳吉寧這件事情引起了很大的震動，「絕對是一件大事」。但對於中共內部官員落馬或相關情況，陸委會向來不會特別評論，會保持非常高的關注。

至於習近平權力集中對台海情勢的影響，梁文傑未正面回應，僅稱相關分析、評論或預測，陸委會每天都在進行，但不特別回答這個問題。

針對陳吉寧落馬是否影響雙城論壇的舉辦時程、規格及審查，梁文傑重申，政府一向支持合規、對等尊嚴、沒有預設任何政治前提的兩岸交流。雙城論壇是上海市與台北市兩個城市的交流，應該聚焦在地方治理，陸委會的政策立場是一貫的，沒有改變。

梁文傑指出，到目前為止，台北市政府並沒有提出雙城論壇的申請案，「也許11月28日選舉以後再說」，陸委會是審查單位，就看北市府有沒有提出申請。

梁文傑也強調，雙城論壇就是城市之間的交流，實際上觸及不到兩岸之間的一些核心問題，「不要以為可以藉著這樣的交流去改變中共的立場，這是不可能的」。

他舉例，去年台北市長蔣萬安去了一趟上海，受到很風光的招待，結果回來的第二天，中共就宣布對台軍演。「所以不要把地方交流的重要性看得太高」，因為兩岸之間有一些最核心的問題，是這種交流所無法觸及的。