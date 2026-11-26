張凌赫直呼「非常非常想去台灣」 梁文傑：就算想再見他也沒有可能
大陸演員張凌赫、田曦薇日前出席電視劇「逐玉」兩岸線上粉絲見面會，談及來台交流，兩人直呼「非常非常想去」。陸委會副主委梁文傑今（26）日表示，先前曾對張凌赫喊話「青山綠水，有緣還能再見」，但沒多久，張凌赫又配合中共中央發文。梁文傑直言，「所以就算想要再見他，也沒有可能，那是他自己的選擇」。
陸委會26日下午舉行例行記者會，有媒體詢問，張凌赫、田曦薇上周末透過直播與兩岸粉絲互動，觀看數突破26萬，國台辦25日也呼籲台灣方面停止阻撓大陸影視人員赴台交流。相較之下，台灣布袋戲電影「素還真」歷經4年等待，日前順利在上海首映，並獲得不錯迴響。政府對大陸藝人來台的審查標準是否過於政治化？未來大陸一線藝人是否還有來台交流的空間？
梁文傑回應，陸委會歡迎兩岸藝人交流，但如果藝人來台是肩負統戰任務、具有統戰色彩，「那我們當然會say no」，陸委會有觀察過，張凌赫不是單純被迫配合，他是積極主動地配合對岸統戰單位的一些活動。
梁文傑指出，他上次有說會觀察張凌赫日後還有沒有類似的言行，如果觀察一段時間後沒有，當然還有機會。「我上次講說『青山綠水，有緣還能再見』，結果我講完沒多久，他又配合中共中央Po文，所以就算想要再見他，也沒有可能，那是他自己的選擇。」
梁文傑說，對張凌赫而言，大陸市場這麼大，他自己做出了選擇，「那我們就尊重」。
至於「素還真」赴陸上映，梁文傑表示，「素還真」花了很長的時間，通過中共有關當局的審查、修改，才能進入大陸市場，並不像在台灣可以很自由地上映。而且在大陸很多地方沒有台語版本，以上海為例，找不到一家戲院放映台語版的「素還真」，都是普通話版本，「這在我們看起來就有點失去原汁原味」。
梁文傑指出，這也是台灣電影要進入大陸市場相當困難的原因，真正的問題是必須通過陸方諸多審查和配合修改，對於創作環境較為自由的台灣電影人而言，這也是許多人最後選擇放棄的原因。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。