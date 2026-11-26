共軍先前對台進行一場大型、未預告的軍演，中國國防部發言人今天未否認「無聲軍演」的報導，但反對「渲染炒作」。

美國智庫戰爭研究所（ISW）與美國企業研究所（AEI）11月初共同撰發的最新一期「中國與台灣情勢更新」（The China & Taiwan Update）報告指出，中國可能在進行一場大型、未預告的軍演，模擬包圍並孤立台灣。

據指出，中共解放軍海軍與中國海警在西太平洋部署100多艘艦艇。相關演習的時間點，則是在中美元首在深圳舉行今年第3度會晤之前，也是在台灣11月28日「九合一」地方選舉之前。

中國國防部26日舉行例行記者會，中央社記者提問：這場「無聲軍演」的用意為何、中方是否有意測試國際的反應，以及未來是否會有更多無預告的大型軍演？

中國國防部新聞發言人陳曦回應稱，解放軍加強練兵備戰是捍衛國家主權和領土完整的應有之義，反對有關方面「別有用心的宣染炒作」。

國防部長顧立雄10日表示，中國遼寧號航空母艦及其他戰區的海上編隊，正在西太平洋海域進行區域拒止演練。這樣的軍事威懾，是意圖破壞印太區域的和平穩定。

他說，國防部已嚴密掌握相關動態，後續將透過聯合情監偵手段及友盟協作，持續掌握相關活動，並適切應處。