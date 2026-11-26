九合一選舉將至。陸委會發言人梁文傑今天表示，最近這段時間，中共對台灣網路系統的侵擾幾乎每天都在發生，國安局資料顯示，每天遭受的侵擾大約258萬次。

九合一選舉將於28日投、開票，針對是否有掌握到中共有在選前加大對台資安攻擊力度，梁文傑今天在陸委會例行記者會上做上述表示。他並指出，「我們也希望數發部、中選會與地方選委會能夠在開票那天，能夠保持開票系統正常運作，相信這些單位會有比較好的應對」。

有媒體詢問中共介選的情況，梁文傑表示，中共會想辦法滲透台灣每一個政黨，每一個政黨都有被滲透的可能。但是，發生滲透事件之後，真正重要的是各政黨究竟採取什麼立場與態度。

梁文傑表示，遭到滲透的一方，本身也是受害者，但是政黨必須要有明確的態度。