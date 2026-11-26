針對中共公布中央政治局委員、上海市委書記陳吉寧落馬，陸委會發言人梁文傑今天表示，對於中共內部官員落馬與相關狀況，向來不會特別評論，但會保持高度關注。

陸委會今天舉行例行記者會，針對陳吉寧落馬一事，梁文傑做出上述表示，並指出上海市委書記是一個非常重要的職位，因此陳吉寧的事情引起很大的震動，絕對是一件大事。

有媒體進一步詢問，陳吉寧落馬是否會影響台北上海城市論壇（雙城論壇）舉辦？梁文傑說，政府一向支持合規、對等尊嚴，而且沒有預設政治前提的兩岸交流。雙城論壇是台北市與上海市兩個城市之間的交流，應該聚焦於地方治理。這項政策立場，陸委會一貫沒有改變。

梁文傑也說，雙城論壇對於兩岸之間一些核心問題，實際上是觸及不到的，也不要以為可以藉著這樣的交流，去改變中共的立場，「這是不可能的」。

梁文傑表示，去年台北市長蔣萬安前往上海，受到風光的招待，結果回來隔天，中共就宣布圍台軍演。不要把這樣的地方交流重要性看得太高，兩岸之間有一些最核心的問題，不是這種交流所能觸及到的。

梁文傑說，截至目前為止，台北市政府尚未提出雙城論壇的申請案。可能要等到11月28日選舉之後再說，陸委會是審查單位，後續還是要看台北市政府是否提出申請。