陸委會副主委沈有忠今天出席座談會表示，即使川習今年3度會面並宣稱建構「建設性戰略穩定關係」，美中競爭格局依舊沒有根本轉變，反而可看到川習三會後美國立即對中國採取經濟、軍事與科技制衡行動，顯示雙方競爭格局持續推進。

東海大學中國大陸暨區域發展研究中心今天舉辦「APEC峰會與兩岸關係的新動態地緣競爭與產業鏈重組」座談會，聚焦「地緣競爭下的亞太經濟秩序與我國參與」主題進行討論，沈有忠與多位專家學者與會。

沈有忠致詞時表示，中國利用亞太經濟合作會議（APEC）峰會東道主身分，籌劃多場場邊雙邊及三邊峰會，企圖營造中國已躍升為大國、能主導國際議程的形象，甚至在美中俄三方峰會發表所謂「和平宣言」。

然而，他指出，中方的和平宣言仍停留在「漂亮辭藻宣傳」，實際作為卻是持續加大對周邊國家軍事施壓，中俄軍事協作更對第一島鏈安全構成威脅，顯示中共表面上塑造大國形象、倡議和平，「具體作為仍舊是不折不扣的印太地區和平穩定麻煩製造者」。

此外，沈有忠也觀察到，即使美中領導人今年舉辦3次峰會，但不管是在科技、經貿、地緣政治等層面，美中競爭格局不會因為一兩次見面或者建構所謂「建設性戰略穩定關係」，而有根本上的轉變。

他指出，在APEC場邊川習會結束後，美方馬上對中方採取行動，在關稅方面對中國課徵20%關稅，高於台灣、日本、韓國還有歐洲地區；在地緣政治部分，美軍恢復在沖繩常駐部署戰鬥機；在人工智慧（AI）競爭部分，美國也收緊對中國遠端算力管制，可看到雙方競爭格局持續推進。

回到中共內部政局來看，沈有忠表示，在APEC結束之後，中方持續進行對內的高層懲處，上海市委書記陳吉寧突然落馬引發震撼，這顯示中共總書記習近平在明年21大前，依舊會朝向權力集中、對內高壓的治理風格，並且黨政軍的人事將繼續呈現高度不穩定的狀態。他並研判，在明年21大以前，中共將持續對台強勢促統、操作「未統先治」作為，以及對台灣社會進行滲透與破壞。

沈有忠強調，台灣海峽的和平穩定，仍舊是台灣、美國以及全球民主國家的共同利益。台灣與美日等民主友盟將會繼續保持密切聯絡，確保國家主權和自由民主的生活方式，並維持台灣海峽和平穩定的現狀。面對中共內部的變化以及對台促統和滲透作為，政府將持續密切關注，並調整應對反制作為。